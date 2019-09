NGI Talk zum Thema „Fake News and Echo Chambers“

Die nächsten NGI-Talks werden sich dem Thema "Fake News and Echo Chambers" widmen und gehen Fragen nach, ob Fake News für demoktratische Gesellschaften Bedrohungen darstellen und wie wir manipulierte Informationen erkennen können. [...]

Das Internet und insbesondere die Sozialen Medien haben es erstmals in der Geschichte der Menschheit möglich gemacht, dass jeder seine Stimme im Netz erheben und seine Botschaften verbreiten kann, was einerseits zu einer enormen Demokratisierung der medialen Produktionsverhältnisse führte. Andererseits hat diese Autorenschaft für jedermann innerhalb nur weniger Jahre auch eine gefährliche Kehrseite zum Vorschein gebracht. Die Rede ist vom „postfaktischen Zeitalter“, wo man bei der Fülle an gezielter Falschinformation kaum mehr weiß, wem man noch vertrauen kann. Dazu kommt, dass die psychologische Disposition des Menschen á priori auf guten Glauben programmiert ist und damit die längst notwendige kritische Prüfung von Information verhindert. Gleichzeitig ermöglichen es die sozialen Plattformen, dass Gerüchte und Halbwahrheiten in Windeseile Verbreitung rund um die Welt finden. „Fake News“ ist ein riesiges Problem, dem sich unsere aufgeklärten Staaten mit Aufklärung und Bildung verstärkt widmen müssen.

Im Rahmen der NGI Talks sollen die aus diesen Entwicklungen resultierenden Bedrohungen, Konsequenzen und möglichen Lösungen diskutiert werden. Die eingeladenen Redner und Rednerinnen werden das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten, die von einer kommunikationswissenschaftlichen Sicht, über eine Analyse des Einflusses von Desinformation auf die Gesellschaft, bis hin zu technologischen Instrumenten zur automatischen Identifizierung von falschen Nachrichten in sozialen Medien reichen. Die Vorträge sind auf Deutsch und Englisch, die abschließende Podiumsdiskussion wird diesmal auf Englisch geführt.

Übersicht der Talks

Impulse Talk #1: Media – „Fake News – das süße Gift der Informationsgesellschaft“; Redner Univ. Prof. Josef Trappel (University Salzburg, Leiter des Fachbereichs Kommunikationswissenschaft)

Technology – „Desinformation und authentische digitale Medien“; Redner Ross King (AIT, Senior Scientist) Panel Diskussion : Moderierte Gesprächsrunde mit allen Rednern

Moderator: Mario Drobics (AIT)

Get Together: Gemütliche Fortsetzung der Diskussionen bei Essen und Getränken

Die Veranstaltung findet am 10. Oktober von 16 bis 18 Uhr in den Räumen der Österreichischen Computergesellschaft (OCG) in der Wollzeile 1, 1010 Wien statt. Der Eintritt ist frei. Organisert wird die Veranstaltung vom Austrian Institute of Technology (AIT), BMVIT und der OCG.

Das sind die Redner

Josef Trappel, Universitätsprofessor für Kommunikationspolitik und Medienökonomie, leitet den Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg. Er hat Publizistik-, Kommunikations– und Politikwissenschaft studiert, war dann als Sachverständiger für Fragen der Medienpolitik im Bundeskanzleramt in Wien und bei der Europäischen Kommission in Brüssel tätig. Danach leitete der den Bereich Medien und Kommunikation der Prognos AG in Basel, Schweiz. Habilitation an der Universität Zürich. Er ist Direktor des Erasmus+ Joint Master Programmes Digital Communication Leadership.

Seine Forschungsschwerpunkte sind internationale und nationale Medienpolitik, Medien und Demokratie, Medienökonomie, Implikationen neuer Kommunikationstechnologien, Digitalisierung und Innovation. Er hat zahlreiche Fachbücher publiziert, zuletzt „Digital Media Inequalities. Policies against Divides, Distrust and Discrimination“ (Nordicom, 2019).

Dominika Hajdu ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Strategic Communication Programme in GLOBSEC, einem in Bratislava ansässigen Think Tank. Bei GLOBSEC beschäftigt sie sich seit Anfang 2017 mit den Themen strategische Kommunikation, Informationsmanipulation und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Sie hat mehrere Projekte geleitet, die sich der Forschung und der Sensibilisierung der Öffentlichkeit widmen, und mehrere Berichte zu diesem Thema mitverfasst. Hajdu schloss ihr Studium an der Universität Löwen in Belgien mit einem Master in Europastudienzum Thema „Transnational and Global Perspectives with a focus on EU foreign policy“ ab. Nach ihrem Studium verbrachte sie ein Jahr in Brüssel und arbeitete für eine EU-Institution und eine Agentur für öffentliche Angelegenheiten.

Ross King ist Leiter der Forschungsgruppe „Digital Insight Lab“ am AIT und hat sich in den letzten Jahren mit quantitativen Methoden und Techniken der skalierten Datenverarbeitung und mit der Etablierung von voraussagenden Analyseverfahren für Big Data und Blockchains befasst. Als Projektleiter koordiniert Ross King nationale und internationale Forschungsprojekte wie in KIRAS und Horizon 2020.

Der NGI Talk #5 findet am 3. Dezember ebenfalls von 16 bis 18 Uhr in der OCG statt. Das Thema: The decentralized internet.