Node-RED macht Router zu IIoT-Gateways

Das Programmiertool Node-RED wurde konzipiert, um mobile Router nicht nur für Routing bzw. Datenübertragung verwenden zu können, sondern Verbindung zwischen alten und neuen industriellen Technologien im Sinne von IoT (Internet of Things) zu schaffen. [...]

Das auf allen Advantech V3-Routern (Smart-Flex, Smart-Start, ICR3231) lauffähige, ablaufbasierte Node-RED kann einer Presseaussendung zufolge einfach und schnell Geräte, APIs und Online-Services miteinander verbinden. Es bietet einen Browser-basierten Ablauf-Editor, der es einfach macht die Abläufe mithilfe einer Vielzahl an, in der Palette vorhandenen, Netzknoten (Nodes) zu verbinden.

Abläufe können schnell mithilfe eines intuitiven und einfachen Drag-und- drop-Interfaces erstellt und geändert werden. Damit eignet es sich speziell für die Entwicklung von Datenerfassungs- und Vorverarbeitungslogik. Die vorgefertigten Komponenten für verschiedene Kommunikationsprotokolle und allgemeine Datenverarbeitungsfunktionen machen Node-RED noch benutzerfreundlicher. Die Router können somit, neben ihren Standard-Routing-Funktionen, auch als vollständige IoT-Gateways verwendet werden.



Damit wird es möglich, bei industriellen Internetanwendungen Informationen über vorhandene Systeme auf einer modernen IoT-Plattform zu sammeln und in der Cloud mit Analysetools und Dashboards zu nutzen. Die programmierbaren mobilen Router von Advantech eignen sich für die Integration „alter“ Systeme in unser digitales Zeitalter, wie zum Beispiel für die Konvertierung von Modbus zu MQTT. In der Industrie werden immer noch viele Maschinen mit verschiedenen seriellen Kommunikationsschnittstellen und Protokollen verwendet. So dient Modbus seit Jahrzehnten als erprobte Kommunikationslösung, ist jedoch nicht für die Bedürfnisse der IoT-Ära ausgelegt. Die mit Node-RED ausgestatteten mobilen Router können die Daten aber einfach und schnell auf das gewünschte Format (z.B. von Modbus zu MQTT) konvertieren und an die IoT-Plattform weiterleiten, so die Informationen des Anbieters.

Das visuelle Entwicklungswerkzeug Node-RED soll laut Herstellerabgaben perfekt für die Nutzung in einem industriellen IoT-Umfeld sein. Es kann Funktionalitäten und Konvertierungen auf einfachem und effektivem Wege umsetzen, und das Interface erleichtert es, Abläufe mithilfe der großen Vielfalt an Netzknoten auf der grafischen Benutzeroberfläche, zu verbinden.