NOVARION will erstes Quantenelektroniklabor für die Industrie in Wien bauen

NOVARION Systems ist Hersteller hochspezialisierter IT-Infrastruktur und seit 15 Jahren im Markt etabliert. Die Entwicklung seines hybriden Quantencomputers wird das Wiener Unternehmen über Crowdfunding auf LION ROCKET kofinanzieren. [...]

NOVARION ist ein weltweit renommierter Hersteller von Highend-Datenspeicher-Systemen, dem technischen Rückgrat der Industrie. Das Wiener Unternehmen berücksichtigt bei den eigens entwickelten Systemplattformen die individuellen Anforderungen der Kunden und bietet das weltweit umfangreichste Build-to-Order-Programm für Server– und Speichersysteme an. Regierungs­organisationen, Finanzdienstleister und Industrie zählen zu den Kunden. Mit einer Spitzenleistung von bis zu 2 Billiarden (2.000.000.000.000.000) Rechenvorgängen pro Sekunde je Server-Einheit sind die Quanton-Server von NOVARION für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) optimiert. Neben der höchsten Rechenleistungsdichte bieten sie laut NOVARION außerdem das beste Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt.

Quantenelektroniklabor in Wien

NOVARION will für seine eigene Entwicklung, einer völlig neuen Plattform für Quanten-Informatik, das erste, für die Industrie optimierte Quantenelektroniklabor in Wien errichten. Dieses soll aber nicht nur der Erforschung und Entwicklung von NOVARIONs Quantencomputer, sondern branchenübergreifend der Industrie für deren Applikationen im Bereich der Quantentechnologie dienen. Hierzu gehören Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Sensorik, zum Beispiel für autonomes Fahren oder der Telekommunikation, bis hin zur Materialwissenschaft.

Quantencomputer aus Wien: Finanzierung über Crowdinvesting

Neben dem Ausbau des bestehenden Geschäfts in Europa plant NOVARION die Entwicklung einer neuen, hybriden Quantentechnologie, die erstmals konventionelle Computer- sowie Quantenschaltkreise auf ein und demselben Chip unterbringt. „Bis 2025 möchten wir den ersten universellen und hybriden Quantencomputer auf den Markt bringen“, blickt Georg Gesek, Gründer und CEO von NOVARION, in die Zukunft. Mit den Standorten in Wien, München und im Silicon Valley habe man optimale Voraussetzungen, um das Knowhow von weltweit führenden Experten zu vereinen, ist Gesek überzeugt.

Das Großprojekt mit einem Volumen von 18 Mio. Euro bis 2024 wird über Crowdinvesting bei LION ROCKET anschubfinanziert. Anschließend werden die einzelnen Projektschritte mit staatlichen sowie europäischen Förderungen weiterfinanziert.

IT transformiert die Wirtschaft, Quantentechnik transformiert IT

„Die Informationstechnologie revolutioniert bereits jetzt die gesamte Wirtschaft. Die Quantentechnologie wird wiederum die Informationstechnologie revolutionieren. Daher ist es so wichtig, diese Schlüsseltechnologie für die Zukunft der Menschheit in Europa zu entwickeln, wo wir weltweit das stärkste Bekenntnis zum Digitalen Humanismus haben“, betont Gesek.

Mit seinen eigenen drei Computer-Familien Quanton, Tacyon und PlatinStor, ist der IT-Hersteller NOVARION technologischer Spitzenreiter am Markt. Als neueste Entwicklung übertrifft die Quanton Pulsar an Rechen- und Speicherleistung alle bisherigen Systeme – und das bei äußerst geringem Platz- und Stromverbrauch. Auch PlatinStor ist herkömmlichen Speichersystemen deutlich überlegen: Es ist nahezu unbegrenzt skalierbar und dabei um das Fünf- bis Zehnfache leistungsfähiger.

Das 30TB-NF1-Speichermodul realisiert bis zu 1 Peta-Byte NVMe Flash Speicher auf 1 Höheneinheit. (c) NOVARION

Hidden Champion aus Österreich

NOVARION ist ein weiterer „Hidden Champion“ der österreichischen KMU-Landschaft, der sich in seiner technologischen Spezialisierung bis an die Spitze der Computerindustrie gearbeitet und in den vergangenen 15 Jahren als Technologieführer etabliert hat. Mit der dynamisch fortschreitenden Digitalisierung (KI, IoT, Big Data, 5G, Blockchain) der Industrie werden immer leistungsfähigere IT-Infrastrukturen erforderlich. In diesem wachstumsstarken Zukunftsfeld investiert NOVARION mit seinen Forschungspartnern in Mitteleuropa in die Entwicklung des ersten hybriden Quantencomputers.