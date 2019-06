NTT DATA führt ethische Richtlinien für den Umgang mit AI ein

Die KI-Ethikrichtlinien von NTT DATA stellen Richtlinien dar, in der Mensch und KI gemeinsam existieren und arbeiten. Darauf basierend will das Unternehmen das Thema KI fördern, erforschen, entwickeln, vermitteln und nutzbringend anwenden. [...]

Künstliche Intelligenz verändert die Gesellschaft. Ein Vorteil von KI soll beispielsweise in der Verringerung des Arbeitskräftemangels und im verbesserten Komfort liegen. Allerdings werden auch Bedenken über negative Auswirkungen von KI laut, wie etwa eine sich dadurch ausweitende soziale Diskriminierung.

Die Bemühungen von NTT DATA konzentrieren sich darauf, KI im Sinne einer nachhaltigen, integrativen und an menschlichen Bedürfnissen ausgerichteten Gesellschaft einzusetzen und so gleichzeitig mögliche negative Aspekte von KI zu reduzieren. Ausgerichtet an den Prinzipien der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen will NTT DATA die KI nicht nur für Effizienzerhöhungen einsetzen, sondern auch dafür, eine Welt zu schaffen, in der Menschen und KI natürlich koexistieren. Einzelpersonen, Unternehmen und die Gesellschaft als Ganzes – einschließlich der Kunden von NTT DATA – sollen die Vorteile der KI nutzen können.

Daher hat NTT DATA seine KI–Richtlinien entlang seiner Mission formuliert, Informationstechnologie zu nutzen, um mit neuen Modellen und Werten zu einer wohlhabenderen und harmonischeren Gesellschaft beizutragen.

KI zum Nutzen für alle soll wozu einer höheren Akzeptanz der Technologie führen

„NTT DATA wird sich aktiv daran beteiligen, die soziale Akzeptanz von KI zu erhöhen. Hierbei setzt das Unternehmen auf die Entwicklung von KI-Fachkräften und die Qualifizierung von KI-Anwendern, um zu einer positiven gesellschaftlichen Entwicklung beizutragen, in der die Vorteile von KI allen zugänglich gemacht werden. Die KI–Richtlinien unterstreichen NTT DATAs Engagement für diese Ideen“, sagt Yo Honma, Representative Director, President und Chief Executive Officer von NTT DATA. „Als „Trusted Global Innovator“ unterstützt NTT DATA Diversität, fördert das Vertrauen durch langfristige Beziehungen und strebt nach Geschäftsinnovationen durch den Einsatz von Spitzentechnologien. Dies spiegelt sich in einer KI–Entwicklung wider, die Diversität als wichtig erachtet und grundlegende Menschenrechte in den Mittelpunkt rückt.“

NTT DATA konzentriert sich darauf, die potenziellen Vorteile von KI mit seinen globalen digitalen Lösungsangeboten sowie durch die Analyse von Technologietrends (NTT DATA Technology Foresight) und das AI-Center of Excellence zu nutzen – eine Initiative, die aktiv KI–Technologien entwickelt und vorantreibt. Zusätzlich wird das Unternehmen auch die Forschung und Entwicklung von KI und erklärbarer KI aktiv fördern, um die Technologie und deren Anwendung zu verbessern. Das Prinzip der nachhaltigen Innovation bedeute eine konsequente Ausrichtung darauf bei neuen Technologien, ist auch Swen Rehders, CEO von NTT DATA Deutschland, überzeugt. Ethische Richtlinien für Künstliche Intelligenz müssten auf breiter Ebene in Politik, Wirtschaft und von gesellschaftlichen Vertretern diskutiert werden, so Reeders. Bis dahin wolle man mit gutem Beispiel vorangehen, weswegen man sich zu den globalen NTT DATA KI–Richtlinien verpflichte.

Überblick über die NTT DATA KI- Richtlinien

Einsatz für Allgemeinwohl und Nachhaltigkeit in der Gesellschaft Co-Creating neuer Werte für die KI Faire, vertrauenswürdige und erklärbare KI Datenschutz Beitrag zur Akzeptanz von KI

1. Einsatz für Allgemeinwohl und Nachhaltigkeit in der Gesellschaft

NTT DATA werde sich laut der Richtlinien auf Nachhaltigkeit und das Allgemeinwohl der Gesellschaft konzentrieren. NTT DATA werde die Lösung sozialer Probleme durch die Nutzung von KI in Anerkennung von Diversität und unter Berücksichtigung der grundlegenden Menschenrechte fördern. KI solle Menschen nicht schaden; stattdessen werde das Unternehmen KI nutzen, um Menschen zu unterstützen, indem es ihr Leben verbessere und ihre Fähigkeiten erweitere.

2. Co-Creating neuer Werte durch die KI

NTT DATA strebt danach, potenzielle Vorteile von KI zu nutzen und Innovationen zu fördern, indem es mit den KI-Akteuren zusammenarbeitet, einschließlich derjenigen, die sich mit Forschung, Entwicklung, Anwendung und Nutzung von KI befassen, und indem es langfristige Beziehungen zu Kunden aufbaut.

3. Datenschutz

Der Schutz der Privatsphäre und Datensicherheit sind für NTT DATA bei der Bereitstellung von KI-Lösungen von entscheidender Bedeutung. Die KI des Unternehmens basiert auf hohen Sicherheitsstandards, um so den unbefugten Zugriff zu verhindern, die Rückverfolgbarkeit der Daten sicherzustellen und die geeigneten Tools und Richtlinien für die Erhebung, Speicherung, Verwendung und Bereitstellung personenbezogener Daten umzusetzen.

4. Faire, vertrauenswürdige und erklärbare KI

Damit Anwender von KI deren Arbeitsweise und Vertrauenswürdigkeit besser nachvollziehen können, unternimmt NTT DATA große Anstrengungen, um die Beurteilungsgrundlage der KI in einer Form darzustellen, die für Menschen nachvollziehbar ist, und die darüber hinaus keine unfaire Diskriminierung verursacht. Das Anliegen ist es, Bedenken hinsichtlich der KI-Entscheidungsprozesse so gering wie möglich zu halten, um so die ständige Bereitstellung geeigneter KI-Dienstleistungen zu gewährleisten.

5. Beitrag zur Akzeptanz von KI

NTT DATA werde daran arbeiten, das Verständnis von KI zu fördern, um ihre Akzeptanz zu beschleunigen. NTT DATA werde auch zur Entwicklung der Gesellschaft mit einer gesunden und harmonischen Verbreitung von KI beitragen, indem es die Verständlichkeit für KI–Nutzer verbessere und das Design so gestalte, dass es dem Universal Design entspricht, so die Umsetzungsziele von NTT DATA.

Interessierte finden die globalen NTT DATA KI-Richtlinien hier.