NTT ernennt Jürgen Horak zum Geschäftsführer in Österreich

Jürgen Horak verantwortete seit 2016 als Managing Director die Geschäfte von Dimension Data in Österreich, davor war er im Unternehmen in den verschiedenen Sales- und Solutions-Führungsfunktionen tätig. [...]

NTT Ltd. hat seit ihrem Start am 1. Juli 2019 28 IT-Unternehmen, darunter Dimension Data, NTT Communications und NTT Security, zusammengeführt und beschäftigt derzeit rund 40.000 Mitarbeiter. Zum Kundenportfolio gehören bereits heute mehr als 10.000 Kunden auf der ganzen Welt, darunter führende Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Pharma, Telekommunikation, Energie und Versorgung, Fertigung, Automobilindustrie und Technologie.

Zu den weiteren Unternehmen und Marken, die über einen gestaffelten Zeitraum zur NTT Ltd. zusammengeführt werden, gehören Arkadin, CAPSiDE, Communications Lifecycle Management (CLM), DPA, DTSI Group, Emerio, e-shelter, Euricom, e2y, Global IP Network (GIN), Gyron, Netmagic Solutions, NTT Communications Cloud Infrastructure Services (NTT Com CIS), NTT Communications Managed Services, NTT Global Networks, NTT Indonesia Nexcenter (NTTI Nexcenter), Oakton, RagingWire, Secure-24, SQL Services, Symmetry, Training Partners, Transatel, Viiew und WhiteHat Security. NTT Ltd. wird künftig auch noch stärker vom NTT-Innovationszentrum in Japan sowie vom umfangreichen Partnernetzwerk des globalen Unternehmens profitieren.

Andrew Coulsen, CEO Europe der NTT Ltd., erklärt: „Wir freuen uns über den Zusammenschluss von Dimension Data, NTT Security und NTT Communications zur NTT in Österreich. Ich bin davon überzeugt, dass wir das richtige Team gewählt haben, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, jeden Tag Höchstleistungen zu erbringen. Daher ist es mir auch eine große Freude, bekannt geben zu können, dass Jürgen Horak als Geschäftsführer der NTT Austria unser Business in Österreich führen wird. Aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen als Geschäftsführer von Dimension Data Austria und seiner umfassenden Expertise in der IT bin ich davon überzeugt, dass er die beste Wahl für diese Position ist. Mit NTT Ltd. haben wir einen globalen und lokalen Technologiedienstleister geschaffen, der Lösungen anbietet, die sämtlichen digitalen Anforderungen unserer Kunden weltweit und auch am lokalen Markt gerecht werden. Als Geschäftsführer wird Jürgen Horak hier eine wichtige Rolle spielen.“

Jürgen Horak ergänzt: „Ich bin sehr stolz darauf, NTT Austria in eine neue und spannende Ära zu führen. Es ist ein fantastisches und innovatives Unternehmen, das gemeinsam mit seinen Kunden die digitale Transformation Realität werden lässt. Ich freue mich, unseren Kunden in Österreich nun unter der traditionsreichen Marke NTT das kombinierte Portfolio anbieten zu können. Ich bin davon überzeugt, dass wir getreu unserem Motto ‚Together we do great things‘ auf dem österreichischen Markt gemeinsam mit unseren Kunden viele neue, spannende Projekte umsetzen werden.“