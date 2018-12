Nutanix für SAP Hana und Edge-Computing

Erste Schritte im Cloud-Geschäft

Heute werden Nutanix-Produkte noch hauptsächlich in den Rechenzentren der Anwender installiert, sagte Chefentwickler Sunil Potti an dem Anlass. In den Datacentern würden lokale Applikationen betrieben, die gemeinsam mit Anwendungen aus der Public Cloud gemanaged werden. In den hybriden Infrastrukturen sehen Potti und seine Kollegen die Zukunft der Enterprise-Informatik. Ob allerdings die Management-Tools ebenfalls lokal betrieben werden müssen, steht auf einem anderen Blatt. Hier steckt Nutanix noch in den Anfängen. Über das Geschäft mit den SaaS-Lösungen machten diverse Unternehmensvertreter auf Anfrage von Computerworld keine konkrete Aussage. Es sei noch verschwindend gering, hiess es meist.

Diverse Produktankündigungen aus dem SaaS-Bereich gab es an dem Anlass aber doch: Der Dienst Xi Beam dient der Kostenoptimierung der Infrastruktur. Für einen Workload kann der Anwender bestimmen, welches die günstigste Betriebsplattform ist. Neu lässt sich auch On-Premises zum Vergleich heranziehen. Zudem ist die direkte Migration aus Xi Beam heraus möglich, sagte Nutanix‘ CTO Cloud Platforms, Rajiv Mirani.

Enterprise-IT am Netzwerk-Rand

Weiter lancierte Nutanix mit Xi IoT eine PaaS-Lösung für das Edge Computing. Zunächst sollen Kunden aus der Fertigung, dem Gesundheitswesen, der öffentlichen Hand, dem Retail und der Rohstoffindustrie mit dem Produkt bedient werden. Sie können die an den Netzwerk-Rändern generierten Daten für die Analyse entweder in eine Public Cloud (Amazon, Google, Microsoft) laden oder in das eigene Rechenzentrum holen. Schliesslich soll mit Xi Leap das Disaster Recovery beschleunigt werden. Mirani sprach von Minuten anstatt von Tagen für Testing, Failover und Fallback.

Alle Cloud-Produkte von Nutanix werden heute in Rechenzentren in den USA betrieben. Anfang Jahr will das Unternehmen auch einen Datacenter-Standort für den EMEA-Raum eröffnen. Laut Mirani fiel die Wahl auf London. Über weitere Lokationen machte der Manager keine Angaben.

Die Schweiz ist nach den Worten von Country Manager Florian Koeppli ein guter Markt für Nutanix. Der Hersteller habe bereits heute langjährige Kunden aus allen Branchen, auch der öffentlichen Hand. Auch von den Produktlancierungen an der «Next» erwartet sich Koeppli weiteres Wachstum, wie im Gespräch mit Computerworld sagte. Die Lösungen für IoT und insbesondere SAP Hana seien gefragt bei den Schweizer Anwenderunternehmen.