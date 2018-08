Österreicher kaufen online am liebsten auf Rechnung

Die gute alte Rechnung erlebt auch im Internet einen Höhenflug – allerdings nur im deutschsprachigen Raum. [...]

In Österreich kaufen 38 Prozent der Online-Shopper auf Rechnung, in Deutschland 29 Prozent; dagegen nur vier Prozent in den USA und 5 Prozent in Großbritannien. Dies belegen die Ergebnisse einer vor Kurzem durchgeführten Umfrage, wobei 5.065 Erwachsene befragt wurden – gleichmäßig verteilt auf Österreich, Deutschland, Großbritannien, USA und Kanada.

Warum ist das so? 55 Prozent der Österreicher finden den Kauf auf Rechnung besonders sicher, was angesichts der Vorauslieferung der Ware kein Wunder ist. Auffällig ist eher, dass man dies in den angloamerikanischen Haushalten offenbar ganz anders sieht bzw. nicht für wichtig hält.

Und wie bezahlen die Konsumenten in anderen Ländern am liebsten ihre Online-Einkäufe? In Deutschland führen Digitale Wallets mit 60 Prozent Zuspruch, ebenso in Großbritannien mit 61 Prozent. Dagegen favorisieren 61 Prozent der Kanadier die Kreditkarte, und in den USA nutzt die größte Gruppe (46 Prozent) ihre Debitkarte mit Chip und PIN-Eingabe.

Claire Gates, CEO von Paysafe Pay Later (Anbieter von Rechnungskauf- und Ratenzahlungslösungen und Mit-Auftraggeber der Studie), sagt dazu: „Diese Ergebnisse bestätigen unsere Erfahrung, dass Kauf auf Rechnung in Deutschland und Österreich gleichermaßen beliebt ist. Es wird interessant sein zu beobachten, wie sich die Wahrnehmung dieser Zahlungsart in den USA, Kanada oder Großbritannien entwickelt, sobald neue Anbieter auftreten und neue Konsumententrends entstehen.“

Und sie ergänzt: „In Österreich haben Online–Händler, die Pay Later-Zahlungsoptionen anbieten, einen klaren Vorteil, weil sie damit vom Zahlungsrisiko befreit werden, sodass neben dem Rechnungs– auch der Ratenkauf eine für sie sehr sichere Lösung darstellt. Als Spezialist für konsumentenorientierte Zahlungsmethoden arbeiten wir eng mit den Händlern zusammen, um ihren Kunden eine perfekt in die Customer Journey eingebettete Zahlungserfahrung zu bieten. Dabei können wir aus unserem langjährigen Erfahrungsschatz der Bedürfnisse sowohl auf Händler– als auch auf Konsumentenseite schöpfen.“