Österreichische Online-Händler mit Anton Awards geehrt

Die Anton Awards powered by Klarna wurden im Rahmen der A-COMMERCE Days am 8. Oktober 2020 verliehen. Der österreichische E-Commerce-Branchenpreis wird in fünf unterschiedlichen Kategorien vergeben und zeichnet Unternehmen aus, die mit einem hervorragenden Kundenservice und einem optimalen Einkaufserlebnis überzeugen. [...]

Der Online-Handel erlebte schon vor der Corona-Pandemie wachsenden Zuspruch. Um am Markt mitzuhalten, ist heute eine gute E-Commerce-Strategie für Händler unumgänglich. Mit den Anton Awards wurden im Rahmen der A-COMMERCE Days, die gemeinsam von A-COMMERCE und CRIF heuer erstmals digital veranstaltet wurden, die besten Online-Händler Österreichs in fünf Kategorien ausgezeichnet. Unter dem Motto „Gute Arbeit muss belohnt werden!“ wird der Preis seit 2014 an österreichische Unternehmen in der E-Commerce-Branche verliehen. In den letzten Jahren konnten Vorzeigeunternehmen und Händler aus den verschiedensten Branchen, wie Douglas, Blue Tomato, Lotuscrafts, Keller Sports oder Kastner & Öhler die Jury überzeugen. Auch heuer unterstützte der Zahlungsanbieter Klarna den Award als Partner. Die Gewinner wurden vom Eventveranstalter und A-COMMERCE Geschäftsführer Stephan Grad via Livestream verkündet. Die Trophäen werden in den nächsten Tagen übergeben.

Fünf Kategorien

Um auch Unternehmen, die nicht zu den Big Playern zählen eine Chance zu geben, wurden in den letzten Jahren die Einreichungskategorien erweitert. Eine unabhängige Jury hat alle eingereichten Online-Shops bewertet und die Top 3 Kandidaten jeder Kategorie nominiert. Neben allgemeinen Features des Online-Shops wie Ladegeschwindigkeit, Browserkompatibilität, Lieferzeitanzeige, Guest Checkout usw., floss der gesamte Bestellprozess eines zufällig ausgewählten Produkts in die Bewertung des Online-Shops mit ein. Anhand eines einheitlichen Fragenkatalogs bewertete die Jury weitere relevante Punkte wie z. B. die tatsächliche Lieferzeit, den Kundenservice sowie den Retourenprozess. Die Kategorie „E-Commerce Tools“ stand dieses Jahr ganz im Zeichen der Community, die anhand einer Umfrage bestimmen konnte, wer es unter die Top 3 geschafft hat und wer sich den Award dieses Jahr sichern konnte.

Diese fünf Gewinner konnten sich mit exzellentem Service und innovativen Tools von der Konkurrenz abheben:

TIGER Coatings GmbH & Co KG in der Kategorie E-Commerce B2C

Melitta GmbH in der Kategorie E-Commerce B2B

Hornbach Baumarkt AG als bestes Multichannel Unternehmen

Glasraw e.U. in der Kategorie Small Shops (max. EUR 500.000,- jährlicher Umsatz)

Syncspider GmbH in der Kategorie E-Commerce Tool-Community Champion

Stephan Grad, Gründer und Geschäftsführer A-COMMERCE: „Besonders wichtig war uns vor allem dieses Jahr auch Unternehmen zu unterstützen, die nicht zu den Big Playern zählen. Startups und kleinere Unternehmen hatten die Chance, etwa in der Kategorie Small Shops einzureichen. Die Einreichung für den diesjährigen Award war außerdem kostenlos. Der Anton Award ist eine Auszeichnung für ein optimales Einkaufserlebnis und perfekten Kundenservice. Wir gratulieren den verdienten Gewinnern herzlich zur Auszeichnung!“