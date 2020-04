In der beinahe 20jährigen Geschichte, die Great Place to Work in Österreich schreibt, wurden „Österreichs Beste Arbeitgeber“ stets im Rahmen eines feierlichen Festakts vorgestellt. Heuer fordert die Covid-19 Krise, dass „Österreichs Beste Arbeitgeber 2020“ digital verkündet wurden. [...]

„Alle Siegerbetriebe sind von der Krise betroffen, alle mussten sich anpassen und umorganisieren, und alle sind dennoch guter Dinge“, stellt Doris Palz, Managing Director von Great Place to Work nach eingehenden Gesprächen mit den 40 Besten Arbeitgebern dieses Jahres fest. „Gerade in Krisenzeiten sind besondere Managementfähigkeiten gefragt. Und gerade in Krisenzeiten sind Bewältigungsstrategien, die auf einer soliden Unternehmenskultur aufbauen, erfolgreicher“, so Doris Palz.

Unter den besten Arbeitgebern befinden sich auch eine Reihe von Firmen aus dem Bereich der Informatik– und Telekom-Branche: Willhaben Internet Service auf Rang 1 und Smarter Ecommerce auf Rang 3 in der Kategorie 100 bis 249 Mitarbeitende; bitmovin auf Rang 2, has-to-be auf Rang 3, unit IT auf Rang 4, addIT auf Rang 6, Bongfish auf Rang 10 und Base-IT auf Rang 12 alle in der Kategorie 50 bis 99 Mitarbeitende; Insight Technology Solutions auf Rang 2, SAS Institute auf Rang 6 und GTW Management Consulting auf Rang 7 in der Kategorie 20 bis 49 Mitarbeitende. Das gesamte Ranking mit allen Siegern gibt es hier: Österreichs Beste Arbeitgeber 2020.

Great Place To Work hat mit allen Siegern gesprochen, um herauszufinden, wie diese Firmen mit der derzeitigen Krise umgehen. Es sind Unternehmen aus verschiedensten Branchen wie Produktion, Tourismus, Handel, Gesundheit oder IT. Die statements können unter Insights dieser Unternehmen nachgelesen werden.