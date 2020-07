On- und Offline: Premiere des AMB Technologieforums

Aufgrund der COVID-19-Pandemie kann das Branchenevent AMB in Stuttgart in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden. In der Woche ab dem 14. September stehen am Stuttgarter Messegelände dennoch unterschiedliche Themenschwerpunkte im Fokus von Fachvorträgen und einer begleitenden Table-Top-Ausstellung [...]

„Mit dem AMB Technologieforum im September gibt es gute Gründe auf das Stuttgarter Messegelände zu kommen“, so Gunnar Mey, Abteilungsleiter Industrie bei der Messe Stuttgart. Geplant sind: Software und Steuerung, Werkzeuglösungen, Maschinenelemente und Peripherie, Werkzeugmaschinen sowie die Werkzeugmaschinenautomatisierung.

Interessierte dürfen im Internationalen Congresscenter Stuttgart jeden Tag zum jeweiligen Themenschwerpunkt kompaktes Wissen und den Erfahrungsaustausch mit den Experten erwarten. Ziel sei es, in den Vorträgen neue Technologien und Innovationen vorzustellen sowie in der Matchmaking-Area, in der sich Besucher und Aussteller treffen können, neue Kontakte zu knüpfen. In der Table-Top-Ausstellung freuen sich die Hersteller auf die persönlichen Begegnungen und Fragestellungen der Besucher. Zusätzlich besteht für die Aussteller die Option, die Vorträge auf Video aufzuzeichnen und diese für alle, die nicht in Stuttgart dabei sein können, über verschiedene Online-Kanäle zu verlängern. Maximal 500 Besucher täglich sind aufgrund der COVID-19-Auflagen aktuell geplant.

Positive Resonanz trotz Auflagen

Mey bestätigt, dass das AMB Technologieforum – unter Einhaltung aller bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln – den persönlichen Austausch und das haptische Erleben im Rahmen einer Präsenzveranstaltung ermöglichen soll. Und das Konzept überzeugt: „Die Akquise zum AMB Technologieforum ist gerade gestartet und die Resonanz ist bisher positiv“, ergänzt Mey. Die Aussteller wollen das Forum nutzen, um eine Auswahl ihrer Neuheiten zu präsentieren, die ursprünglich für die AMB vorgesehen waren.

Das bestätigt auch Markus Horn, Geschäftsführer bei Paul Horn: „Wir beteiligen uns am AMB Technologieforum, weil wir von der Messe Stuttgart und der AMB überzeugt sind – sowohl als Messe wie auch als Forum.“ Das AMB Technologieforum sei die erste Möglichkeit seit Beginn der COVID-19-Pandemie, wieder an einer Präsenzveranstaltung teilzunehmen. Horn lobt dabei wie die Kombination aus Fachvortrag und Präsentationsmöglichkeit in der Ausstellung gelöst sei. Horn ergänzt: „Wichtig aus meiner Sicht ist vor allem, dass das AMB Forum eine Signalwirkung hat: Es geht wieder weiter. Und genau das brauchen wir.“

Interessierte Aussteller und Besucher finden weitere Informationen zur Teilnahme unter www.amb-messe.de/forum