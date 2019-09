OnePlus 7T: Enthüllung Ende September

OnePlus wird das neue 7T am Ende September in Indien und den USA enthüllen. Am 10. Oktober folgt ein weiterer Event in Europa. [...]

OnePlus hat in dieser Woche eine Reihe von Enthüllungsevents angekündigt . Das neue Smartphone OnePlus 7T wird demnach am 27. September auf zwei Events sowohl in Indien als auch in Nordamerika offiziell vorgestellt. Am 10. Oktober folgt dann eine weitere Veranstaltung in Europa . Zu diesem zweiten Termin sind neben den neuen Smartphones Gerüchten zufolge noch weitere Ankündigungen zu erwarten. Konkrete Details dazu stehen jedoch noch aus.

Laut den Mutmaßungen wird OnePlus im Rahmen der Events sowohl das neue OnePlus 7T als auch das OnePlus 7T Pro vorstellen. Beide Geräte sollen über ein 90-Hz-Display verfügen, das mit dem OnePlus 7 Pro eingeführt wurde. Im Gegensatz zu den beiden Vorgänger-Modellen sollen beim 7T beide Modelle über den Bildschirm mit besonders hoher Bildwiederholrate verfügen. Mit weiteren Details zum 7T und dem 7T Pro zeigt sich OnePlus derzeit sehr zurückhaltend. Die Gerüchteküche geht jedoch davon aus, dass der Hersteller den neuen Snapdragon 855+ in den beiden Modellen verbauen wird. Bei der Akku–Kapazität soll es leichten Zuwachs – beim 7T von 3.700 auf 3.800 mAh und beim 7T Pro von 4.000 auf 4.085 mAh – geben. Informationen zum geplanten Release oder zum Preis der beiden Geräte gibt es bislang noch nicht.