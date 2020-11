Oppo Watch unter der Lupe

Das Klischee von der miesen Gerätekopie aus China kennt mittlerweile jeder. Der chinesische Hersteller Oppo liess sich nicht beirren und kreierte mit der Oppo Watch eine Smartwatch, die der Apple Watch optisch ähnelt – sonst aber einen eigenen Weg geht. [...]

Man muss schon zwei Blicke auf die Verpackung der Oppo Watch wagen, um zu erkennen, dass es sich nicht um ein Modell von Apple handelt: Eine täuschend ähnlich designte, zurückhaltend weiße Verpackung beherbergt die Smartwatch des chinesischen Herstellers und zeigt beim Auspacken zunächst einmal nur die Watch und ihr Gummi-Armband in voller Pracht. Allerdings hören die Déjà-vus hier nicht auf: Das USB-Kabel der Ladestation ist genau gleich verpackt wie bei Apple, und die Watch selbst sieht identisch aus – zumindest auf den ersten Blick.

Wer etwas genauer hinschaut, erkennt die fehlende Krone auf der rechten Seite des Gehäuses. Dort findet man stattdessen zwei Buttons, welche mit dem 46 mm hohen, 39 mm breiten und mit 11.4 mm dicken Gehäuse praktisch gleichauf liegen. Überhaupt bemerkt man als Apple-Watch-Nutzer kaum einen physischen Unterschied, denn sowohl die Aluminium- (40 g) als auch die Stahlvariante (45.5 g) sind zwar ein klein wenig schwerer als die Konkurrenz, fühlen sich am Handgelenk aber praktisch gleich an. Die 46-mm-Variante hat überdies einen an den Kanten leicht abgerundeten Screen – auch dies eine Anlehnung an den Konkurrenten, die man bei der kleineren Variante (41 mm hoch) allerdings nicht findet.

Der grosse Unterschied

Die Unterschiede machen sich erst nach dem Einschalten bemerkbar: Googles Betriebssystem für Smartwatches namens «Wear OS» liegt dem Benutzererlebnis der Oppo Watch zwar zugrunde, hat von Oppo aber einige Updates erhalten, um mit dem hauseigenen «Color OS» zusammenzuarbeiten. Die Änderungen bemerkt der geneigte Wear-OS-Kenner hauptsächlich dann, wenn er den oberen Seitenbutton drückt: Statt einer durchscrollbaren Liste von Apps werden diese als kleinere Symbole in einem Raster angezeigt, was den Zugriff auf die gesuchte App drastisch vereinfacht. Der untere Button zeigt standardmäßig verschiedene Fitnessdaten an, lässt sich aber umprogrammieren. Wie bei Smartwatches anderer Hersteller legt Oppo viel Gewicht auf Workout- und Gesundheitsfunktionen. So verfolgt die Uhr nicht nur den Schlafrhythmus sowie die zugehörigen REM-Phasen, sondern zählt auch Schritte, verbrannte Kalorien und ähnliche Werte. Der Schrittzähler war in unserem Test tatsächlich ziemlich genau, das eingebaute GPS allerdings machte hinsichtlich Genauigkeit und Ladedauer nicht die beste Figur, auch wenn die Bedienung der Uhr insgesamt recht intuitiv und angenehm ist. Meist flüssig und schnell ist sie dank des eingebauten Qualcomm Snapdragon Vierkern-Prozessors und dem Arbeitsspeicher von 1 GB. Unter Wasser verkraftet die kleine Variante bis zu 3 ATM, die große dafür bis zu 5 ATM.

Schnelles Laden

Der Akku der größeren Variante soll laut Hersteller im normalen Benutzungsmodus bis zu 36, bei der kleineren Uhr bis zu 30 Stunden halten. In unserem Test mit normaler Benutzung und etwas Fitness-Datentracking hielt die Smartwatch immerhin 23 Stunden durch. Hinsichtlich der flotten Handgelenkbewegungserkennung und der sehr schönen, kräftigen Farben des AMOLED-Bildschirms ist dies ein Resultat, das sich sehen lassen kann. Wer seine Uhr weniger intensiv nutzt und dafür mehr Batterieleistung herausholen möchte, kommt mit dem «Power Saver»-Mode auf bis zu 21 Tage. Dann muss man sich allerdings auf Kernfeatures wie Benachrichtigungen, Pulsmesser oder Schrittzähler beschränken und kann beispielsweise keine Anrufe mehr beantworten. In der etwas unschönen, dafür aber magnetisch die richtige Position findenden Ladestation kann der Akku innert 15 Minuten auf ungefähr 43% geladen werden.

Fazit

Wem die Apple Watch vom Design her gefällt, allerdings keine solche benutzen kann oder möchte, erhält mit der Oppo Watch eine überraschend gut gebaute und performante Smartwatch, deren Akkuleistung sich sehen lassen kann. Schade ist nur, dass das GPS recht ungenau arbeitet.