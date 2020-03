Orderlion ermöglicht Lieferanten die Umstellung auf Onlineshop

Zur Überbrückung der aktuellen Notsituation öffnet Orderlion sein B2B Gastro-Shopsystem kostenlos für die Zustellung an Privathaushalte. [...]

Die aktuellen Ausgangsbeschränkungen und Schließungen von Lokalen und Restaurants bereiten Lieferanten aus dem Lebensmittel– und Getränkebereich schwere Zeiten. Als kleine Stütze stellt Orderlion zusätzlich zu seinem B2B Shopsystem eine vorübergehende Lösung für Privatkunden zur Verfügung. Lokale Lebensmittelanbieter wie Obst- und Gemüsehändler, Getränke- und Fleischlieferanten, deren Kerngeschäft in der Bedienung von Gastronomiekunden liegt, erhalten so die Möglichkeit, ihr Geschäft aufrecht zu erhalten. Die erprobte Shop-Lösung von Orderlion, deren Fokus auch weiterhin im Service von Businesskunden liegt, bietet Lieferanten alle notwendigen Voraussetzungen, um den Schritt zum Onlinehändler schnell und unkompliziert zu realisieren. Als Mitglied des Digital Team Österreichs der Österreichischen Bundesregierung stellt Orderlion sowohl die herkömmliche B2B-Lösung, als auch die Shop-Lösung für den Verkauf an Privatkunden, für drei Monate kostenlos zur Verfügung – ohne jeglicher Verpflichtung oder Bindung.

Schnelles Umdenken in schweren Zeiten

„Die Nachricht zu den Restaurantschließungen hat uns Anfangs mit enormer Wucht getroffen – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch rein ökologisch, würden wir doch auf haufenweise hervorragender Ware sitzenbleiben, die sinnlos verderben würde. Die Erleichterung ist groß, dass wir in so kurzer Zeit eine Lösung gefunden haben, um die Lebensmittel auf einfachem Weg auch Privathaushalten anbieten zu können“, erklärt Michael Samhaber, Geschäftsführer des gleichnamigen Obst- und Gemüsegroßhändlers. „Am Ende profitieren die Kunden doppelt. Denn sie sind jetzt nicht mehr an Ladenöffnungszeiten gebunden und erhalten die heimischen Schmankerln auch noch direkt nach Hause geliefert – wenngleich auch hier mit einem Sicherheitsabstand von einem Meter vor die Türe gestellt“, ergänzt auch Julian Unfried, Geschäftsführer von Unfried Obst und Gemüse.

Onlineshop über Nacht eröffnen

„Durch die Hilfe von Orderlion ist uns die Umsetzung des Onlineshops leichtgefallen. Damit konnten wir unseren Kundenkreis in wenigen Tagen erweitern und, ohne großem Aufwand, auch Privatkunden beliefern“, berichtet Christian Dobrovits und ergänzt: „Gleichzeitig erhalten Konsumenten damit die Möglichkeit lokale Lieferanten dieser Tage noch einfacher zu unterstützen“.

Einfache Lösung jetzt auch für die Privatzustellung

Eigentlich hat Stefan Strohmer, CEO und Co-Founder von Orderlion, das Shopsystem für Lieferanten vor drei Jahren entwickelt, um Gastronomiebetrieben beim Bestellen ihrer Waren unter die Arme zu greifen. Gerade in einer Branche, die in normalen Zeiten von Überstunden geprägt ist, zählt jede gewonnene Minute. Und so lassen sich dank des Onlinesystems täglich rund zwei Stunden einsparen, die bislang in aufwendigen E-Mail- oder sogar Fax-Verkehr geflossen sind. Gleichzeitig profitieren Restaurants von aktuellen Aktionen und der Übersicht über neue Produkte oder aktuelle Wochenpreise. Sie behalten die gesamte Bestellhistorie im Blick und sehen sofort, wenn etwas fehlt bzw. bestimmen den Lieferzeitpunkt selbst. „Wenn wir bereits ein ausgeklügeltes System haben, dass österreichweit erfolgreich im Einsatz ist und unzähligen Gastronomen und Lieferanten das Leben erleichtert – warum das Know-how in Krisenzeiten nicht sinnvoll nutzen? Ich denke, dass es gerade in diesen schweren Zeiten wichtig ist, agil zu sein – insbesondere, wenn damit gleich so vielen Teilnehmern geholfen werden kann“, so Stefan Strohmer.

Hier geht’s zu den Bestellungen:

· Obst und Gemüse: www.obst-samhaber.at (Linz) / www.unfried.info (Krems) / www.obst-gemuese.at (Inzersdorf)

· Getränke: www.getraenke-dobrovits.at (Wulkaprodersdorf)

· Fleischwaren: www.hoellerschmid.at (Walkersdorf)