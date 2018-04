OutSystems startet die Info-Plattform „Digital Transformation Hub“

Low-Code-Spezialist OutSystems stellt Educational Resource-Plattform für IT-Entscheider vor. [...]

OutSystems, einer Anbieter in der Entwicklung von Low-Code-Plattformen mit Hauptsitz in Atlanta, USA, kündigt den Start des „Digital Transformation Hub“ an. Die neue Info-Plattform soll Unternehmen auf ihrem Weg der digitalen Transformation unterstützen. Der Hub stellt IT-Lenkern dazu Educational Resources und vielfältigste Informationen zur digitalen Transformation zur Verfügung: darunter eigene Studien, Analystenberichte von Gartner, Forrester und IDC, Peer-to-Peer-Success-Stories, Videos, E-Books, Infografiken sowie Multimedia-Content von OutSystems-Partnern wie Cognizant und Deloitte.

Mangel an Informationen über digitale Transformation

„Die Versagensrate bei der digitalen Transformation ist schwindelerregend“, kommentiert Rui Pereiera, der Vice President of Digital Transformation und Mitgründer von OutSystems. „Deshalb wollten wir ein umfassendes Informations-Center schaffen, das die größten Herausforderungen behandelt, mit denen es IT-Manager in dieser kritischen Frage heute zu tun haben. Der OutSystems Digital Transformation Hub wird darüber aufklären, wie sich neue Lösungen schnell, skalierbar und auf sichere Weise schaffen lassen – und wie man die Teams, Ressourcen und Prozesse dafür am besten organisiert.“

Eine umfassende multimediale Erfahrung

Heute haben viele Organisationen mit der digitalen Transformation zu kämpfen – oft kommt der Prozess entweder zum Stillstand, bringt unbefriedigende Ergebnisse, erzeugt Angst oder ist schon gescheitert. Dennoch: Im laufenden Jahr erwartet man weltweite Ausgaben für Digitale Transformationstechnologie – Hardware, Software und Dienstleistungen eingeschlossen – in Höhe von fast 1,3 Billionen US-Dollar, so eine Prognose von IDC. Es braucht also dringend eine Lösung, die auf dem Weg zur digitalen Transformation zuverlässig die Richtung weist. Für Unternehmen, die ihre Erfolgsrate in Sachen digitaler Transformation verbessern wollen, wird der OutSystems Digital Transformation Hub eine umfassende multimediale Erfahrung bereitstellen, mit verschiedensten kostenfreien und nützlichen Ressourcen. Den gängigen Hürden wie massiven Backlogs, Legacy-Systemen und fehlenden Mitteln will OutSystems mit seinem neuen Onlineportal begegnen.

Der Wandel selbst als Kernkompetenz

„Bei der digitalen Transformation geht es nicht darum, einen endgültigen, digital transformierten Zustand zu erreichen, sondern den Wandel selbst zur Kernkompetenz zu machen“, sagt Jason Bloomberg von Intellyx, der das erste Webinar bestreitet. „Deshalb ist es unerlässlich, sich mit Strategien, Trends und Tools auseinanderzusetzen, die es einem ermöglichen, von Veränderungen zum Vorteil des eigenen Business zu profitieren. Die Events von OutSystems bieten allen, die Veränderungen zu ihrem Wettbewerbsvorteil nutzen möchten, praktische Einblicke von Branchenführern und praktische Lernerfahrungen mit Low-Code-Experten.“