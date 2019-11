Paketroboter findet ohne Hilfe die richtige Haustür

Dank eines neu überarbeiteten Algorithmus des MIT benötigt ein Paketroboter keine detaillierten Anweisungen, sondern orientiert sich an Hinweisen aus der Umgebung. [...]

Forscher am Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben ein neues Verfahren entwickelt, mit dem rollende Paketroboter die jeweilige Haustür zuverlässig finden. Sie benötigen dazu keine detaillierten Anweisungen, etwa einen Plan, auf dem die genaue Lage der Haustür markiert ist.

Enorme Zeitersparnis

Stattdessen nutzen sie Hinweise aus der Umwelt. Wenn sie beispielsweise eine Straße entlang fahren, erkennen sie eine Garage als solche, weil sie gelernt haben, dass deren Tor ungleich größer ist als eine Haustür. Eine Auffahrt, die von der Straße abzweigt, oder einen Weg, der von ihr wegführt, nehmen sie als Hinweis wahr, dass an deren Ende irgendwo die Haustür sein mag und rollen in diese Richtung.

Die Forscher bestätigen, dass das neue Verfahren die Zeit, die ein Roboter braucht, bis er auf einem Grundstück eine Haustür findet, deutlich reduziert. „Wir wollten darauf verzichten, genaue Lagepläne aller potenziellen Empfänger von Sendungen einzuprogrammieren“, sagt Michael Everett, wissenschaftlicher Mitarbeiter von Jonathan How, Professor für Luft– und Raumfahrttechnik am MIT. Der Aufwand, die genaue Lage aller Ziele kartenmäßig zu erfassen, die ein Lieferroboter irgendwann einmal ansteuern muss, wäre gigantisch.

Training mit Satellitenbildern

Der neue Algorithmus setzt Hinweise, die die Umwelt gibt, in eine Karte um, in der Wege, die zu einer Haustür führen können, besonders gekennzeichnet sind. Kommt der Roboter an ein Ziel, das er bisher noch nicht angefahren hat, und „sieht“ einen ähnlichen Weg, interpretiert er ihn als möglichen Zugang zur Haustür.

Everett, How und Justin Miller von der Ford Motor Company, der ebenfalls an der Entwicklung beteiligt war, haben ihren Roboter anhand von Satellitenbildern von Bing Maps trainiert. Im Trainingsbereich befanden sich 77 Häuser. Der Roboter lernte, Hecken, Einfahrten und Türen zu erkennen. Im Test an einem bis dahin nicht erfassten Haus stellte sich heraus, dass der rollende Roboter sein Ziel fast 200 Prozent schneller erreichte als ein System ohne den neuen Algorithmus.

Wie die Haussuche aus Sicht des Roboters ausseht, zeigt das folgende Video: