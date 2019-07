Pascal Pham wechselt als Head of Sales von XING zu Codeversity

Das Wiener Corporate Education-Startup „Codeversity“ verzeichnet einen hochkarätigen Neuzugang: Mit Pascal Pham wechselt ein erfahrener Vertriebsprofi von XING als neuer Head of Sales zu Codeversity. [...]

Das EduTech-Start-up Codeversity ist eine digitale Corporate-Education-Plattform für Unternehmen mit wachsendem Bedarf an qualifizierten IT–Fachkräften. Gegründet wurde die neuartige Lernplattform – die auf persönlichkeitsorientiertes, höchst individuelles Lernen setzt – von Daniel Kalbeck, Benjamin Ruschin, Johannes Schleicher und Andreas Katzian.

Jetzt hat man mit Pascal Pham einen erfahrenen Vertriebsprofi gewonnen, der in den letzten sechs Jahren unterschiedliche Rollen bekleidete, zuletzt als Head of Sales New Business, wo er den Vertrieb von XING in der DACH-Region aufgebaut und wesentlich zu dessen Erfolg beigetragen hat.

Dementsprechend erfreut ist Daniel Kalbeck, Gründer und Geschäftsführer von Codeversity über seinen neuen Vertriebschef: „Er bringt alle Kompetenzen mit, die wir bei Codeversity brauchen, um unsere internationale Business Development-Abteilung aufzubauen.“

Auch Pascal Pham blickt höchst erfreut in seine Zukunft bei Codeversity:„Nachdem ich die letzten Jahre zahlreiche Unternehmen im Bereich E-Recruiting und Employer Branding begleiten durfte, freue ich mich, diese Unternehmen nun im Aufbau ihrer Fort- und Weiterbildungsinitiativen noch umfassender unterstützen zu können. Aus aktueller Marktsicht ist gerade das Fort- und Weiterbildungsangebot für Arbeitgeber die zentrale Maßnahme, um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben und den Knowledge-Gap über den Aufbau interner Kompetenzen zu schließen.“

Dem Fachkräftemangel entgegenwirken

Bis Jahresende 2019 will Codeversity sechs neue Kurse starten, weitere sind bereits in Planung. Das Start-up will nicht nur dem IT–Fachkräftemangel entgegenwirken, sondern gleichzeitig die Art des Lernens revolutionieren; ganz entsprechend des Unternehmensmottos „Knowledge is key. Learn to engineer, transform and disrupt.”