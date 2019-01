Paysafe Pay Later ernennt Matthias Krickovic zum “Global Head of Product”

Weiterentwicklung und Expansion sollen den Weg des Wiener FinTech-Spezialisten Paysafe Pay Later prägen, so eine Aussendung. Damit das Team und die gebündelte Kompetenz mit diesem Innovationskurs Schritt halten, hat das Unternehmen nun Matthias Krickovic (34) zum „Global Head of Product“ ernannt. [...]

Der Anbieter von PayLater-Solutions im E-Commerce (wie etwa Kauf auf Rechnung oder Ratenkauf) gestaltet seit einiger Zeit seine Entwicklung konsequent in Richtung einer Product Driven Organization. Die konkreten Zahlungslösungen richten sich an den Erwartungen der Online-Shopper aus, die damit Merchants vor entsprechende Herausforderungen im Checkout stellen. Genau bei diesen Herausforderungen setzt die Expertise von Paysafe Pay Later an, denn jeder Webshop ist anders und hat ganz spezifische Anforderungen an den Bezahlprozess. Die individuellen Lösungen machen Paysafe Pay Later zum Partner im umfassenden Sinne, der bei allen Payment-Themen bereitsteht.

Vor diesem Hintergrund wird Matthias Krickovic in seiner neuen Funktion die Internationalisierung und Führungsposition des Unternehmens weiter ausbauen und erklärt: „Es ist höchst spannend, einen entscheidenden Beitrag zu diesem Entwicklungsprozess des Unternehmens zu leisten, der seit Monaten läuft. In dieser neuen Funktion übernehme ich die Verantwortung für unsere weltweite Produktentwicklung, die entscheidend für unseren zukünftigen Erfolg auf aktuellen und künftigen Märkten ist.“

Und Claire Gates, CEO bei Paysafe Pay Later, ergänzt: “Wir sind einer der führend FinTech-Zahlungspartner in einer sehr dynamischen Branche. Das erfordert, dass wir kontinuierlich in unser Wachstum investieren – um sicherzustellen, dass unsere Lösungen nicht nur für Konsumenten und Händler relevant bleibt, sondern uns auch von unserem Mitbewerb unterscheidet. Angesichts des Zusammenwachsens globaler Märkte müssen wir bei technologischen Innovationen an vorderster Front bleiben. Mit der Ernennung von Matthias Krickovic zum Head of Product in der DACH-Region und Nordamerika bleiben wir unserem Versprechen treu, weiterhin eine entscheidende Rolle am Markt zu übernehmen.