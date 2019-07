Petra Hauser ist neue Country Managerin von Talent Garden Austria

Die Geschäftsführerin und Unternehmerin ist ab September für die strategische Entwicklung des Unternehmens in Österreich verantwortlich. [...]

Mit 30 Jahren Berufserfahrung – davon mehr als zehn Jahre auf Managementebene – übernimmt Petra Hauser ab September 2019 die geschäftsführenden Agenden von Talent Garden in Österreich, einer Innovationsplattform und Coworking-Netzwerk mit insgesamt 26 Campus in acht Ländern. Als CEO und Gründerin des Exponential Business Hub, eines Kompetenzzentrums für digitale Transformation, und als Chapter Ambassador der SingularityU Vienna bringt sie die nötige Expertise und das Netzwerk im Bereich Digitalisierung, Startups und Innovation mit.

Die gebürtige Nürnbergerin lebt seit mehr als zwei Jahrzehnten in Österreich und war u.a. für die Bertelsmann AG tätig und leitete später die SAT.1 Privatrundfunk und Programm GmbH in Wien sowie die Medienagentur media.at GmbH.

Mit internationalen Weiterbildungen in den Bereichen “Driving Digital and Social Strategy” an der Harvard Business School in Boston, “Developing Breakthrough Strategies” an der Columbia University in New York City sowie “Exponential Technologies” an der Singularity University in Mountain View verbindet Petra Hauser die Welten Corporate-Business und disruptive Innovation.

“Talent Garden als Country Manager in Österreich zu begleiten, ist eine spannende Herausforderung, die ich sehr gerne annehme. Die Idee, innovative Startups, Freelancer und Corporates unter einem Dach gemeinsam mit einer Innovation School zu vereinen, hat mir schon sehr gut gefallen, als ich vor Jahren zum ersten Mal vom Unternehmen gehört habe. Dass ich nun meine eigene Expertise und Erfahrung einbringen darf, freut mich wirklich sehr”, sagt Hauser über die neue Position. Diversität und Gleichberechtigung sind für Talent Garden wichtige Werte, die mit Hauser – selbst zweifache Mutter – als weitere Frau in einer Führungsposition gelebt und verstärkt werden. Insgesamt sind mehr als 65 Prozent der Mitarbeiter von Talent Garden Frauen.



Petra Hauser folgt auf Heinz Grottenegg, der den Markteintritt von Talent Garden in Österreich im vergangenen Jahr begleitet hat. Davide Dattoli, Co-Founder und CEO von Talent Garden, über die Veränderungen im Management: „Zunächst möchte ich Heinz für das vergangene Jahr und seine Bemühungen danken, die er in unsere Mission eines vernetzten Europas gesteckt hat. Gleichzeitig begrüße ich Petra in unserem Team. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit ihr bestens für die neue Phase von Talent Garden in Österreich gerüstet sind.”