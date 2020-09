Programmieren für Kinder mit Runtastic-Gründern

Von den Besten lernen: Acodemy, eine Programmierschule für Kinder und Jugendliche, veranstaltet am 16. September gemeinsam mit den Runtastic-Gründern Florian Gschwandtner und Christian Kaar einen kostenlosen Livestream, in dem diese gemeinsam mit den teilnehmenden Kindern ein Scratch-Spiel programmieren und Tipps und Tricks fürs Programmieren verraten. [...]

Kinder wachsen heutzutage mit Technologie auf und wollen diese verstehen und selbst mitgestalten. Greifbare Vorbilder spielen dabei eine wichtige Rolle. Das finden auch Florian Gschwandtner und Christian Kaar, beide Teil des vierköpfigen Gründerteams von Runtastic, das mittlerweile zur Weltmarke Adidas gehört. Die beiden können sich noch gut an ihre Anfänge erinnern und wissen genau über die Herausforderungen und Ängste Bescheid, die bei Programmierbeginnern präsent sind. Deshalb veranstalten die beiden Runtastic-Gründer nun gemeinsam mit Acodemy einen kostenlosen Online-Livestream, in dem sie mit Kindern gemeinsam programmieren und sie ein wenig in ihre Schatzkiste voll mit wertvollen Erfahrungen blicken lassen.

„Als Kind und Jugendlicher hätte ich mich sehr über Vorbilder aus Österreich gefreut, die mir ein wenig mit Rat und Mut geholfen hätten was in der Zukunft wichtig sein wird“, erzählt Christian Kaar. „Aus diesem Grund freue ich mich über die Möglichkeit mit den Kids und sie für die digitale Welt zu begeistern und vorzubereiten.“

Florian Gschwandtner ergänzt: „Die Welt heute ist viel schnelllebiger geworden. Wir stehen vor vielen Herausforderungen, die zu einem großen Teil durch Technologie gelöst werden können. Ich freue mich meine Erfahrung mit der nächsten Generation zu teilen und ihnen so Mut zu geben ihre Träume zu verwirklichen.“

Bereits während der Corona-Zeit haben die beiden Acodemy-Gründerinnen Anna Relle und Elisabeth Weißenböck, gratis online Programmier-Livestreams angeboten, die sehr gut angenommen und bereits beeindruckende 14.000 mal angeschaut wurden.

Eckdaten des Livestreams

Livestream mit Florian Gschwandtner und Christian Kaar

Datum: 16. September 2020 um 17 Uhr

Link: acodemy.at/videos

Teilnehmer: Kinder ab 8 Jahren

Die Teilnahme ist kostenlos!

Überdies bietet Academy ab September wieder sowohl online als auch vor Ort Programmierkurse und Feriencamps in Wien und Linz an. Kids und Teens zwischen 6 und 17 Jahren können gemeinsam in der Gruppe programmieren lernen und erstellen spielerisch ihre eigenen Computerspiele, Stories oder Apps und lernen dabei, mit viel Spaß und Begeisterung die Grundlagen der Informatik.