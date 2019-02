Retarus und Palo Alto Networks schließen Partnerschaft für sichere E-Mail-Kommunikation

Die WildFire-Technologie von Palo Alto Networks ist ab sofort Teil des Retarus E-Mail-Security-Portfolios. Retarus hat dazu eine eigene Infrastrukturlösung aus WildFire-Appliances von Palo Alto Networks aufgebaut. In seinen Rechenzentren in München und Frankfurt am Main betreibt das Unternehmen bereits eine der größten WF-500-Farmen in Europa. [...]

„E-Mail ist und bleibt das Haupteinfallstor für IT-Bedrohungen in Unternehmen. Wir suchen daher ständig nach Wegen, wie wir unsere Kunden vor aktuellen Gefahren noch besser schützen können. Sandboxing ist dabei ein zentraler Baustein unseres ganzheitlichen E-Mail–Security-Ansatzes“, erklärt Roland Augustin, Vice President Strategy bei Retarus. „Nach der erfolgreichen Integration der WildFire-Geräte in unsere Services haben wir die Zusammenarbeit mit Palo Alto Networks jetzt auch in Form einer starken Partnerschaft festgeschrieben.“

„Die Partnerschaft mit Retarus markiert den Beginn einer vielversprechenden Kooperation im für uns überaus bedeutenden europäischen Markt. Der Betrieb der WF-500 in den deutschen Rechenzentren von Retarus ist vor dem Hintergrund neuer Datenschutzvorschriften ein wichtiges Signal an Unternehmen hier in Europa, die ein hohes Sicherheitsbewusstsein haben“, kommentiert Frank Kölmel, Vice President Central Europe bei Palo Alto Networks.

Die Private Cloud Appliance WF-500 von Palo Alto Networks ergänzt die Cloud-basierte Bedrohungsanalyse WildFire durch On-Premises-Untersuchung und automatisierte Orchestrierung der Prävention gegen Zero-Day-Angriffe und Malware. Die Private-Cloud-Architektur der Appliance ermöglicht es Unternehmen, Datenschutz– und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Kunden profitieren dabei von den gesammelten Bedrohungsinformationen aller WildFire-Cloud-Abonnenten und daraus abgeleiteter Schutzmaßnahmen.

Individuelle Sicherheitsanforderungen

Der Retarus E-Mail Security Service blockiert hochentwickelte Malware, wie etwa Viren, Ransomware und Bedrohungen wie Phishing und CxO Fraud. Sie lassen sich an die individuellen Sicherheitsanforderungen des Kunden anpassen. Die Architektur des Cloud Service ist dabei konsequent stufenweise und modular aufgebaut. Auch Kunden, die WildFire im eigenen Hause („On-Premises„) nutzen, können von den zusätzlichen Sicherheitsfunktionen von Retarus E-Mail Security profitieren. Retarus bietet insgesamt drei E-Mail–Security-Pakete jeweils mit Administrations- und Analysefunktionen sowie zusätzliche Compliance-Services wie etwa Gateway-basierte Verschlüsselung an.

Als spezialisierter Managed Security Services Provider hat Retarus Zugang zur Next-Generation-Sicherheitsplattform von Palo Alto Networks, die weltweit umfassende Bedrohungsdaten von über 26.000 WildFire-Abonnenten sammelt und teilt. Dateien, die damit bereits als bösartig identifiziert sind, muss Retarus nicht mehr in die Sandbox schicken, sondern kann die Prüfung verdächtiger Dateianhänge und somit die Zustellung der Mails an seine Kunden deutlich beschleunigen. Sandboxing ist einer von vier Sicherheitsmechanismen, aus denen Retarus das ATP-Paket für Retarus E-Mail Security geschnürt hat. Dieses umfasst ferner Deferred Delivery Scan, Time-of-Click-Protection sowie CxO Fraud Detection.