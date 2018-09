Rittal zeigt sicheres Edge-Computing auf der it-sa

Rittal präsentiert auf der it-sa 2018 von 9.-11. Oktober in Nürnberg unter dem Motto "Discover the Edge" IT-Lösungen für alle Edge-Szenarien, die hohe Ausfallsicherheit bieten und gleichzeitig die IT-Systeme vor unbefugtem Zugriff schützen. [...]

Cybersecurity ist auch im Jahr 2018 ein zentrales Thema für Unternehmen in allen Industriezweigen. Laut dem TÜV Rheinland (Cybersecurity Trends 2018) wird ein Großteil der Angriffe aus finanziellen Motiven begangen. Besonders gefragt sind persönliche Informationen aus dem Gesundheits- und Finanzsektor. Aber auch das Internet der Dinge ist besonders gefährdet, da hier eine hohe Zahl an Geräten betrieben wird. Daher sollte beim Aufbau neuer IT–Infrastrukturen eine hohe Sicherheit der Anlagen im Mittelpunkt der Auswahlkriterien stehen.

Sichere Edge-Lösungen für smarte Industrien

Die Digitalisierung treibt den Ausbau von IT-Kapazitäten in Unternehmen stark voran. Viele digitale Anwendungen erfordern Datenverarbeitung in Echtzeit, darunter M2M-Kommunikation in der Produktion oder intelligente Verkehrssysteme in Smart Cities. Für eine schnelle Datenverarbeitung der Anwendungen vor Ort, entstehen in unmittelbarer Nähe der Datenquellen immer mehr Edge Datacenter. Diese dezentralen IT-Systeme bringen die Rechenleistung direkt an den Ort der Datenerzeugung.

„Neben geringen Latenzzeiten gehören hohe physische Sicherheit und Hochverfügbarkeit der IT heute zu den zentralen Anforderungen der Unternehmen, um Risiken eines Datenverlustes oder Systemausfalls zu verringern. Wir unterstützen Unternehmen hier bei der Lösung mit Hilfe von realen Use Cases und Partnern, damit die erforderten ausfallsicheren IT-Systeme schnell und einfach realisiert werden können“, sagt Andreas Keiger, Leiter der Global Business Unit IT von Rittal.

Smart City: Sicheres E-Government

Wie sicheres Edge-Computing in der Praxis aussieht, erfahren Besucher auf der it-sa bei Rittal auf dem Stand mit realen Anwendungsfällen und Lösungen für Smart-Edge-Datacenter–Lösungen, die vor physischem Zugriff schützen und in einem Sicherheitsraum realisiert werden können, zeigt Rittal im Bereich Smart Government. Damit lassen sich zum Beispiel große Datenmengen für intelligente Technologien wie autonomes Fahren und Verkehrsleitsysteme in Smart Cities sicher und schnell verarbeiten. Eine hohe Datenverfügbarkeit mit kurzen Latenzzeiten möglichst nah an der Datenquelle ist hier essentiell, da Abläufe wie eine Verkehrs- oder Ampelsteuerung in Echtzeit erfolgen müssen. Bei entfernten Rechenzentren würden durch die langen Übertragungswege unweigerlich hohe Latenzen bei der Datenbereitstellung auftreten.

Smart Healthcare: Sichere Patientendaten

Innerhalb des Gesundheitssektors tauschen Apotheken, Krankenhäuser, Versicherungen und Dienstleister kontinuierlich Patientendaten aus. Diese sensiblen Daten müssen vor unbefugtem Zugriff geschützt werden und gleichzeitig hochverfügbar abrufbar sein. Ein Edge-Datacenter stellt diese vertraulichen Informationen mit hoher Leistungsfähigkeit bereit, beispielsweise zum Ausbau eines Krankhaus-Informationssystems oder eines radiologischen Zentrums. Auf der it-sa präsentiert Rittal seine smarte Healthcare-Lösung für Edge-Computing. Diese Lösung basiert auf dem Micro Data Center Level E, einer IT-Umgebung mit höchster physischer Sicherheit inklusive Zugriffs– und Brandschutz.

Smart Industry: Ausfallsicherheit für Industrie 4.0

Um den Nutzen zunehmender Automatisierung durch intelligente Roboter und vernetzter Maschinen in der Fertigung voll auszuschöpfen, braucht die produzierende Industrie ausfallsichere IT-Systeme. Für solche Smart-Industry-Anwendungen eignet sich das von Rittal, HPE und ABB gemeinsam entwickelte Secure-Edge-Data-Center (SEDC). Die robuste und schlüsselfertige Lösung mit einer IP-55-Schutzklasse, einer wählbaren Redundanz für die Energieversorgung und „Continuous Cooling“ sowie Brandschutz und Monitoring erfüllt wichtige Anforderungen an die Hochverfügbarkeit. So ist das Gesamtsystem gegen äußere Einflüsse geschützt und zentrale Komponenten wie die IT-Kühlung sind im Fehlerfall durch Ersatzmodule weiterhin verfügbar. Die Ausfallsicherheit ist in hochautomatisierten Fertigungsumgebungen wichtig, um Produktionsausfälle zu verhindern. Beispielsweise ein führender deutscher Stahlproduzent baut im Rahmen der Digitalisierung der Produktion seine IT–Infrastruktur mit Rittal Edge-Rechenzentren aus. Das Unternehmen installiert hierfür direkt auf dem Firmengelände IT-Container, die mit Rittal TS IT-Racks bestückt sind und die als Edge-Rechenzentren inklusive einer Cloud-Anbindung arbeiten.

Weitere Infos finden Interessierte unter www.rittal.at.