Robo Wunderkind Baukasten ist Sieger bei „digitalen Innovationen“

Aus mehr als 100 Einreichungen wurden beim Wettbewerb "Digitalisierungsinnovationen aus Österreich" des Digitalisierungsministeriums (BMDW) drei Top-Innovationen ausgewählt und prämiert. Sie besitzen laut Jury die spannendsten Potenziale, um den öffentlichen Sektor bei der digitalen Transformation zu unterstützen. [...]

Sieger ist der Robo Wunderkind Baukasten von Robo Wunderkind, knapp gefolgt von den Lösungen Artificial Intelligence Operation System (AIOS) des Grazer KI-Startups Leftshift One und dem KI-gestützten Chatbot zur COVID-19 Selbsteinschätzung von Symptoma.

Robo Wunderkind: Programmieren lernen mit Fun-Faktor

Die Robo Wunderkind Lernbaukästen bieten einen niederschwelligen Zugang für Jung und Alt, um das Programmieren von Robotern zu erlernen. Die Baukästen bestehen aus modularen, bunten Roboterbauteilen (mit Lego Bausteinen kompatibel) und einer intuitiv nutzbaren Software, mit der die Roboter programmiert werden können.

Programmieren lernen mit Spiel und Spaß – das ist das Motto von Robo Wunderkind, einem Edu-Tech Startup aus Wien. Kindern das Programmieren und die Welt der Robotik spielend näherzubringen, das ist der Mitgründerin von Robo Wunderkind, Anna Iarotska, ein Herzensanliegen. Als Female Founder will sie junge Talente fördern und vor allem Mädchen für die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) begeistern. Die Robo Wunderkind Baukästen wurden bereits vielfach ausgezeichnet. Im Rahmen der WIN-Awards 2020 wurde Anna Iarotska Anfang Dezember zudem in der Kategorie Start-Up mit der Auszeichnung in Silber belohnt.

AIOS von Leftshift One

Das AI Operating System (AIOS) von Leftshift One aus Graz ist laut Hersteller Europas erstes unabhängiges Betriebssystem für Künstliche Intelligenz. Die meisten Marktteilnehmer setzen auf spezifische AI-Services und -Lösungen bzw. auf Insellösungen. AIOS läuft jedoch vollständig autark und ist entweder in einer privaten Cloud oder “on-premise”, also in der internen Infrastruktur von Kunden, gehostet.

Symptoma-Chatbot testet das Corona-Risiko

Symptoma hat weltweit die erste KI-basierte Chatbot Lösung etabliert, um Bürgerinnen und Bürger auf ein COVID-19 Risiko zu testen. Nutzerinnen und Nutzer geben Symptome ein, beantworten Fragen und erhalten das Risiko als hoch, mittel oder niedrig ausgegeben. Das Besondere: Symptoma wägt dabei die Wahrscheinlichkeit gegen 20.000 andere Krankheiten ab. Die Treffergenauigkeit wurde in retrospektiven Studien bereits mit 96,32% getestet.

Das Wirtschafts- und Digitalisierungsministerium (BMDW) und die IÖB-Servicestelle (Innovationsfördernde Öffentliche Beschaffung) haben beim IÖB-Call „Digitalisierungsinnovationen aus und für Österreich“ gesucht. „Durch den verstärkten Einsatz von digitalen Innovationen in der öffentlichen Verwaltung sollen Effizienz- und Modernisierungsimpulse gesetzt werden, die unser Land in die digitale Zukunft führen“, betonte Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck.

Übersicht am Marktplatz Innovation

Die drei besten digitalen Lösungen wurden jetzt im Dezember von Bundesministerin Margarete Schramböck mit einer Trophäe ausgezeichnet und erhalten neben anderen Lösungen ein „digitales Schaufenster“ am Marktplatz Innovation der IÖB-Servicestelle. Neben den drei Siegerprojekten wird am digitalen Marktplatz in den kommenden Wochen zudem auch die Vielfalt der weiteren Beiträge vorgestellt.

Der Marktplatz Innovation (www.ioeb-innovationsplattform.at) bietet der öffentlichen Verwaltung einen Überblick über eine Reihe innovativer Produkte und Dienstleistungen, die spezifisch auf ihre Nutzbarkeit im öffentlichen Sektor ausgesucht wurden. Eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern der FFG, der aws, der naBe-Plattform, der BBG und der IÖB-Servicestelle zusammen mit Unternehmern aus dem Innovationsumfeld bewerten die Lösungen auf Mehrwert und Tauglichkeit für öffentliche Einrichtungen. Positiv bewertete Innovationen erhalten das IÖB-ausgezeichnet Siegel. Die IÖB-Servicestelle (www.ioeb.at) ist eine Initiative des BMDW zusammen mit dem BMK in Kooperation mit der BBG und gleichzeitig der One-Stop-Shop zum Thema innovationsfördernde öffentliche Beschaffung (IÖB).