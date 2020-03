Roundtable „Cloud & IT-Security“

Eine hochkarätige Expertenrunde diskutiert am 1.4.2020 über alle Aspekte rund um IT-Security im Cloud-Bereich. Aufgrund der aktuellen Coronakrise haben wir die als Live-Gespräch gedachte Expertenrunde als Videokonferenz organisiert und werden gleichzeitig einen LIVE-Stream anbieten. [...]

Gerade angesichts der aktuellen Corona Situation gewinnt das Thema Cloud & Security an neuer Dynamik und neuer strategischer Bedeutung. Die Cloud-Technologie hat viele Gesichter und Ausprägungen. Ob reiner Datenspeicher, Software as a Service (SaaS), Infrastruktur as a Service (IaaS) oder Platform as a Service (PaaS) – die Auslagerung und die Nutzung von IT-Leistungen und Services je nach Bedarf ist heute hinlänglich bekannt, allerdings sind Cloud Services trotzdem noch vielfach nicht im Einsatz. IT-Security wird von Unternehmen sowohl als Argument für und gegen die Cloud-Technologie verwendet. Fest steht: IT-Security ist ein zentraler Bestandteil und Faktor, wenn es um die Realisierung und den Einsatz von Cloud-Technologie geht. Aber wie gelingt sicheres Cloud Computing heute im Zeitalter der digitalen Transformation? Welchen Stellenwert hat Cloud Computing in der modernen IT-Unternehmensarchitektur heute und in Zukunft?

Es diskutieren:

Thomas Masicek, Head of Portfolio Unit Cyber Security, T-Systems Austria & Switzerland

Werner Thalmeier, VP EMEA Systems Engineering and Technical Sales, Proofpoint

Dominic Sabaditsch, Head of Cloud, Ingram Micro

Mario Zimmermann, Country Manager, VEEAM

, Country Manager, VEEAM Daniel Tiefenbacher, Manager Systems Engineering, NetApp Austria

Moderation und Redaktion: Mag. Dr. Christine Wahlmüller-Schiller

Wir stellen folgende Fragen zur Diskussion:

Wie muss IT-Security im Zeitalter von Public Cloud, Hybrid Cloud und Private Cloud aussehen?

Viele Unternehmen haben immer noch Security Bedenken, wenn es darum geht, Daten, Applikationen und die eigene IT-Infrastruktur in die Cloud auszulagern. Wie berechtig sind diese Bedenken? Wie kann man sie entkräften?

Welche Faktoren müssen beachtet werden und welche Maßnahmen müssen gesetzt werden, damit sicheres Cloud Computing gelingt?

Im Zeitalter der Multi-Cloud: Wie gelingt sicheres Cloud-Management und Cloud-Monitoring?

Wie lässt sich Cloud-Nutzung mit Datenkontrolle, der Einhaltung weltweiter Gesetzgebung, Data Residence und der Geschäftsführer-Haftung vereinbaren?

Welche Cloud Erfolgsbeispiele aus der Praxis gibt es?

LIVE Übertragung am 1.4.2020

Der Roundtable wird am 1.4.2020 um 09:00 Uhr live auf Computerwelt.at, Facebook und Youtube übertragen. Sie haben Fragen? Schicken Sie diese an roundtable@cwverlag.at

Ein mehrseitiger redaktioneller Bericht der Expertendiskussion erscheint in der COMPUTERWELT 7/2020 am 29. April sowie online auf www.computerwelt.at

