Roundtable: Home Office & New Work

Das Home Office bleibt uns auch nach dem Lockdown. Aber worauf sollten Unternehmen achten, und welche Erfolgsbeispiele gibt es? Wir diskutieren am 23.2. live mit sechs Expertinnen und Experten. [...]

Heute ist klar: Home Office is here to stay. Früher oft von vielen Arbeitgebern, aber auch Arbeitnehmern abgelehnt oder nur eingeschränkt zugelassen, ist heute Home Office in Corona- und Lockdown-Zeiten an der Tagesordnung. Die Corona-Krise hat Home Office salonfähig gemacht und die Digitalisierung massiv beschleunigt. Viele Arbeitnehmer arbeiten gerne von zu Hause aus. Der Großteil der Österreicherinnen und Österreicher ist offenbar zufrieden: Vier von fünf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Österreich stellen der eigenen Firma ein gutes Zeugnis für die Reaktion auf die Corona-Krise aus. 56 Prozent berichten von neu geschaffenen Home-Office-Möglichkeiten. Das sind Ergebnisse der Studie „Arbeitsplatz der Zukunft in der digitalen Welt“ von Kapsch.

Corona hat uns damit in eine völlig neue Arbeitswelt katapultiert. Der „digital Workspace 2021“ ist eröffnet, aber wohin geht die Reise in Zukunft? Viele Lösungen ermöglichen die „New World of Work“, in der Zusammenarbeit von Teams und Organisationen, in der Abwicklung von Projekten und bei vielen Prozessen. Aber worauf sollten Unternehmen dabei achten? Welche Erfolgsbeispiele gibt es, wo sind die Hürden?

Beim COMPUTERWELT Roundtable diskutieren folgende Sprecherinnen und Sprecher (nach der Gastgeberin alphabetisch nach dem Firmennamen):

NTT – Nora Lawender, Geschäftsführerin und Gastgeberin

AVANADE – Christiane Noll, Country Managerin Österreich

CELUM – Martina Sennebogen, Head of Global Sales

KAPSCH BusinessCom – Mark Winkler, Director DACH, Smart Spaces & Digital Ecosystems

KONICA MINOLTA – Thomas Gappmayr, Head of Human Resources

UBIT – Martin Puaschitz, IT-Sprecher des Fachverbandes UBIT

Moderation und Redaktion:

Dr. Christine Wahlmüller-Schiller, Redaktion COMPUTERWELT

ZEIT: 23. Februar 2021, 10 Uhr bis ca. 12 Uhr

Wir stellen folgende FRAGEN:

Welche Erfahrungen aus den letzten Monaten gibt es mit dem Thema Home Office?

Was braucht es, damit Home Office langfristig funktioniert?

Wo liegen die Herausforderungen?

Wie sieht es mit der Organisationskultur in Zeiten von Home Office aus?

Welche IT-Infrastruktur und IT-Applikationswelt braucht es, damit erfolgreiche Arbeit im Homeoffice möglich ist?

Welche rechtlichen Bestimmungen braucht es? Wo ist die Politik noch gefordert?

Wie sollte der Arbeitsplatz der Zukunft aussehen? Was braucht es für den digital Workspace?

Berichterstattung:

Ein mehrseitiger Bericht dieser Expertendiskussion erscheint in der COMPUTERWELT, Ausgabe 4 am 10.03.2021 sowie auch online auf www.computerwelt.at

Das Video der Expertenrunde steht nach der LIVE-Übertragung als On-Demand-Video zum Nachsehen zur Verfügung.

Alle bisherige Expertenrunden zum Nachsehen sind hier zu finden: https://www.facebook.com/Computerwelt.at/videos

Den Überblick zu den COMPUTERWELT-Expertenrunden finden Sie hier: https://computerwelt.at/tag/roundtable