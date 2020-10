Roundtable „IT-Executive Outlook 2021“ der COMPUTERWELT am 10.11.2020

Wie sieht - gerade angesichts der Zuspitzung der Corona-Situation - der Ausblick auf 2021 aus IT-Perspektive aus? Wie kann IT unterstützen, wo ist IT massiv gefordert? Die COMPUTERWELT lädt dazu am 10. November zum IT-Executive Outlook. Leserinnen und Leser können ONLINE mit dabei sein. [...]

Die aktuelle Corona-Situation erfüllte viele mit Sorge und fordert derzeit unsere volle Aufmerksamkeit. Gerade angsichts der Krise ist die IT stark gefragter und wichtigster Partner für alle Unternehmen. Welche Folgen ergeben sich aus der aktuellen Krise, mit welchen Trends ist für 2021 zu rechnen? Folgende Experten kommen beim IT-Executive Outlook 2021 Roundtable zu Wort (alphabetisch):

Mag. Andreas Hajek, Verkaufsleiter IT Infrastruktur, Rittal

Johannes Kreiner, Geschäftsführer, Sage DPW

Oliver Krizek, CEO, NAVAX

Dr. Jens Krüger, CTO, Workday

Peter Lenz, CEO, T-Systems

DI Reto Pazderka, Geschäftsführer, adesso Austria

DI Robert Pumsenberger, Geschäftsführer Conova

, Geschäftsführer Conova Moderation: Mag. Dr. Christine Wahlmüller-Schiller, COMPUTERWELT

Den Experten stellen wir folgende Fragen:

Wie sehen Ihre Erwartungen für das Jahr 2021 aus? Welche Ziele haben Sie sich gesteckt?

Welche Auswirkungen hat die Corona Pandamie auf das nächstjährige Business?

Wo stehen die heimischen Unternehmen (bzw. Ihre Kunden) in punkto Digitalisierung und wo gibt es dringend Nachholbedarf?

Mit welchen neuen Technologien und Trends ist zu rechnen? Was kommt in der Praxis an?

Wird der Trend zu Home Office weiter zunehmen und wird das Arbeiten von zu Hause Teil einer neuen Normalität? Worauf ist aus IT-Sicht zu achten?

Wird sich der Mangel an IT Fachleuten noch weiter verstärken und was bedeutet das für den IT Markt?

Visionen: wohin geht die Reise. Wieviel an IT, welche IT-Architektur und Applikationswelt braucht es in Zukunft, um Unternehmen langfristig erfolgreich zu führen?

All diese Themen diskutieren wir mit führenden IT-Experten und langjährigen Branchen-Leadern im Rahmen einer COMPUTERWELT Round Table Expertenrunde am 10. November 2020 um 9 Uhr

Computerwelt.TV: Die Expertenrunde wird LIVE via Computerwelt.TV im Internet auf www.computerwelt.at übertragen und steht als on demand Video danach zur Verfügung. Der Link für die Übetragung wird in Kürze bekannt gegeben. Ein mehrseitiger Bericht dieser Expertendiskussion erscheint in der Printausgabe der COMPUTERWELT am 9. Dezember 2020 sowie auch online auf www.computerwelt.at

