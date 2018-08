Rudi Richter steigt zum Managing Director der gesamten SAP-Region CEE auf

Rudi Richter (47), seit knapp zwei Jahren Geschäftsführer der SAP Österreich GmbH, macht einen internationalen Karrieresprung im Softwarekonzern: Er leitet ab sofort als Managing Director vom Standort Wien aus die gesamte SAP-Region Central and Eastern Europe (CEE), in die auch SAP Österreich integriert ist. [...]

Diese für SAP strategisch wichtige Region umfasst inklusive Österreich 16 Länder. Auch in Zukunft wird er für strategische Kunden in Österreich als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Richter hat einen Abschluss in Wirtschaftsinformatik der Universität Wien und bringt mehr als 11 Jahre Führungserfahrung in unterschiedlichen Rollen im Konzern mit, zuletzt als Senior Vice President Sales Customer Engagement and Commerce bei SAP hybris in München und war mit seinen Team erfolgreich für die Region EMEA tätig. Davor leitete er den Sales Bereich für Nachhaltige Lösungen bzw. war er für Schlüsselbranchen und Kunden aus dem Öffentlichen Sektor, Finanzbereich oder Handel verantwortlich. Bevor er zu SAP kam, arbeitete er mehr als 10 Jahre beim Technologiekonzern HP in verschiedenen internationalen Funktionen.