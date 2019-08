Samsung bringt Galaxy Watch Active 2

Für die jüngste Ergänzung des Galaxy Smartwatch Portfolios hat Samsung neue Funktionen entwickelt. Mit diesen können Nutzer die Smartwatch auf ihren persönlichen Lebensstil anpassen, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden verbessern. [...]

Die Galaxy Watch Active2 ist in zwei verschiedenen Grössen mit 44 mm oder 40 mm Durchmesser verfügbar. Nutzer wählen aus zwei Ausführungen: leichtes Aluminium mit einem Fluorelastomer (FKM)-Band oder hochwertiger massiver Edelstahl mit Lederarmband. Die Smartwatches können mit einer Reihe von zusätzlichen Armband- und Zifferblatt-Optionen personalisiert werden.

Digitale Lünette für verbesserte App-Auswahl

Für die Galaxy Watch Active2 hat Samsung die drehbare Lünette weiterentwickelt und digitalisiert. Gemäß einer Mitteilung maximiert sie die Bildschirmgrösse und erlaube eine komfortablere Navigation. Demnach dreht sich die Touch-Lünette auf dem geschwungenen Super-Amoled-Bildschirm in beide Richtungen. Die Touch-Lünette dreht sich auf dem geschwungenen Super AMOLED-Bildschirm in beide Richtungen, um zwischen den Bildschirmen mit den Lieblingsapps zu wechseln. Darüber hinaus bietet die aktualisierte One UI eine einfache, klare und natürliche Benutzerführung für die Navigation.

Stilbewusste Nutzer können das Zifferblatt der Galaxy Watch Active2 mit dem My-Style-Farbauszugsalgorithmus an ihre Kleidung anpassen. Aufgrund eines Fotos des Outfits schlägt die Galaxy Wearable App fünf verschiedene Farbmuster vor. Nutzer können ihren persönlichen Stil jeden Tag aufs Neue anpassen oder einen Lieblingsstil für später speichern.

Fitnesstrainer

Die Galaxy Watch Active2 dient auch als Coach für Gesundheit und Wellness. Sie liefert Erkenntnisse, die Benutzern helfen, positive Entscheidungen zu treffen in den Bereichen Ernährung, Bewegung, Schlaf und Sport. Beim Training kann die Smartwatch mehr als 39 Trainingseinheiten verfolgen. Von diesen werden sieben automatisch aktiviert – Laufen, Gehen, Radfahren, Schwimmen, Rudern, Crosstrainer und dynamische Trainingseinheiten. Mit dem aktualisierten Running Coach können Nutzer ihr Lauftempo in Echtzeit überwachen und sieben verschiedene Laufprogramme nutzen, um ihre Ziele zu erreichen. Über neue Gesundheitssensoren auf der Rückseite erfasst die Galaxy Watch Active2 Messwerte schneller. Nutzer erhalten damit schnell einen Überblick und können ihre Fitnessroutine optimieren.

Die Galaxy Watch Active2 erlaubt Nutzern zudem, den Echtzeit-Stresspegel durch Samsung Health zu beobachten. Samsung Health bietet Zugang zu geführten Meditationsprogrammen: Die integrierte Schlaf- und Mediations-App Calm ist jetzt in Englisch, Deutsch und Spanisch erhältlich. Erweiterte Schlafanalyse-Algorithmen helfen, auf gesunde Schlafmuster hinzuarbeiten, unterstützen die Erholung nachts und bereiten Nutzer auf den nächsten Tag vor.

Mit LTE-Konnektivität ermöglicht die Galaxy Watch Active2, Anrufe frei von der Uhr zu tätigen und zu empfangen. Social-Media–Plattformen sind mit einer Berührung erreichbar und es sind mehr Interaktionsmöglichkeiten vorhanden. Die Smart Watch unterstützt Sprach- und Textübersetzung in Echtzeit in über 16 Sprachen. Für die Galaxy Watch Active2 ist Samsung zudem eine Partnerschaft mit Spotify eingegangen: Via Single-Sign-On können sich Nutzer bei ihrem Samsung-Konto einloggen und Spotify nach der passenden Musik durchsuchen.

Preise und Verfügbarkeiten

Die Modelle mit Bluetooth im Aluminium-Gehäuse sind in Österreich für 299 Euro (UVP) in der Grösse 40mm und für 319 Euro (UVP) in der Grösse 44mm erhältlich. Sie sind in den Farben «Aqua Black», «Cloud Silver» und «Pink Gold» verfügbar.

Die Modelle mit LTE-Konnektivität im Edelstahl Gehäuse sind in Österreich für 449 Euro (UVP) in der Größe 40mm und 469 Euro (UVP) in der Größe 44mm erhältlich. Die Smart Watches mit Edelstahl-Gehäuse sind in den Farben «Black», «Silver» und «Gold» verfügbar.

Pre-order für die Galaxy Watch Active2 startet am 12. September 2019 im Samsung Online Shop und ab 27. September 2019 ist die Galaxy Watch Active2 im österreichischen Handel erhältlich.