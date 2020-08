Samsung Galaxy Note 20 5G jetzt auch als Enterprise Edition

Samsung Electronics erweitert mit dem Galaxy Note 20 5G Enterprise Edition das hauseigene B2B-Portfolio um ein neues Gerät für mobile Business-Lösungen. Inkludiert ist unter anderem eine kostenfreie Knox Suite Lizenz für ein Jahr. [...]

Das Galaxy Note 20 5G Enterprise Edition ist nach dem Galaxy S20+ 5G Enterprise Edition das zweite Smartphone von Samsung für den Business-Bereich, das den Mobilfunkstandard 5G unterstützt. Darüber hinaus bietet das Galaxy Note 20 5G Enterprise Edition noch weitere technische Features für das Arbeiten von unterwegs: den schnellen Prozessor, ein 6,7 Zoll Super AMOLED Plus Display, 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher, hochauflösende Kameras sowie einen intelligenten Akku.

Produktiv arbeiten mit S Pen und Samsung Notes

Das Gerät enthält den bekannten S Pen, einen Stift, mit dem sich auf den Displays schreiben und zeichnen lässt, und Samsung Notes, eine App für Notizen, Ideen und Mitschriften. Der S Pen ist ergonomisch geformt eund dank einer dicken Spitze soll er sich noch mehr wie ein klassischer Stift anfühlen. Darüber hinaus wurden die S-Pen-Gesten erweitert, die Nutzern speziell bei der Navigation von Präsentationen zugutekommen können. Beim Galaxy Note 20 5G lässt sich der S Pen im Gerätegehäuse befestigen.

Auch Samsung Notes wurde weiterentwickelt. Damit Ideen auf Smartphone, Tablet oder PC erfasst, bearbeitet und weitergeben werden können, verfügt das Programm über automatische Speicher- und Synchronisierungsfunktionen. Nicht gespeicherte Arbeit kann so erhalten bleiben. Handschriftliche Notizen kann Samsung Notes automatisch in editierbaren Text umwandeln. Von unterwegs Feedback zu geben ist ganz einfach, da Nutzer PDFs oder Microsoft PowerPoint-Präsentationen in Samsung Notes bearbeiten, mit Anmerkungen versehen und markieren können. Mit einer neuen Option lassen sich während der Erstellung von Notizen Audio-Lesezeichen aufnehmen. Mit einem Tipp auf das Wort in den Notizen gelangt der Nutzer zum Moment der Aufnahme. Eine neue, Ordnerverwaltung sorgt für Übersicht, sodass sich alles leicht auffinden lässt.

Wenn doch ein größerer Bildschirm notwendig ist, macht es Samsung DeX möglich, die mobilen Geräte wie einen kompatiblen PC oder Laptop zu nutzen und über sie auf Hardware-Komponenten wie einen kompatiblen Bildschirm oder eine kompatible Tastatur zuzugreifen. Eine neue Funktion, die vom Galaxy Note 20 5G Enterprise Edition unterstützt wird, ist Wireless DeX. Dabei erfolgt die Datenübertragung zwischen den Geräten im DeX Betrieb über Miracast – ein Kabel wird nicht mehr benötigt. So lassen sich während eines Meetings Folien auf einem großen kompatiblen Monitor per Smartphone oder Tablet steuern, während auf dem mobilen Gerät gleichzeitig Handzettel angezeigt oder Notizen gemacht werden können.

Knox Suite für ein Jahr

Das Thema Sicherheit spielt beim mobilen Arbeiten immer eine wichtige Rolle. Zudem steigt in Unternehmen die Anzahl der zu verwaltenden Geräte. Eine Antwort darauf will die Samsung Enterprise Edition liefern, ein Gesamtpaket für Geschäftskunden, das einen sicheren Betrieb der mobilen Geräte ermöglicht und die IT-Abteilungen bei der Verwaltung entlasten soll. Die Enterprise Edition zeichnet sich durch regelmäßige Sicherheitsupdates über einen Zeitraum von vier Jahren, eine Standardgarantie von drei Jahren und eine garantierte Marktverfügbarkeit für zwei Jahre – beides ab globaler Markteinführung – aus. Zudem enthält das Galaxy Note 20 5G Enterprise Edition für ein Jahr kostenfrei die im Juli 2020 eingeführte Knox Suite, danach ist eine kostenpflichtige Verlängerung bei einem Knox-Deployment-Partner wahlweise um ein, zwei oder drei Jahr(e) möglich. Es findet jedoch keine automatische Verlängerung statt. Die End-to-end-Lösung ermöglicht IT-Administratoren die Nutzung von bis zu vier Knox-Diensten mit nur einem Lizenzschlüssel. Neben Knox Platform for Enterprise, Knox Mobile Enrollment und Knox Manage ist auch Knox E-FOTA One Teil des Lösungspakets. Geräteflotten lassen sich damit zentral ausrollen, steuern und auf dem neuesten Softwarestand halten.

Das Galaxy Note 20 5G Enterprise Edition ist in Österreich ab Ende August 2020 bei autorisierten Gerätefachhändlern um 1.059 Euro erhältlich. Für eine automatisierte Geräteregistrierung in Samsung Suite ist der Bezug der Enterprise Edition bei einem Knox Deployment Program (KDP)-Partner notwendig.



Weitere Informationen zu den Knox-Lösungen finden Interessierte unter www.samsungknox.com/de.