Samsung verschiebt Verkaufsstart des Galaxy Fold

Nach Problemen mit zahlreichen Testgeräten des Galaxy Fold verschiebt Samsung die Veröffentlichung des Gerätes auf unbestimmte Zeit. [...]

Samsung hat die Markteinführung des ersten Smartphones mit Falt-Display nur wenige Tage vor dem geplanten Termin auf unbestimmte Zeit verschoben. Zuvor waren Display–Probleme bei einigen an Journalisten verteilten Testgeräten des Modells Galaxy Fold bekanntgeworden. Der Schutz der Bildschirme solle nun verbessert werden, erklärte Samsung. Ein neuer Starttermin solle in den kommenden Wochen mitgeteilt werden. Ursprünglich sollte das Gerät am 26. April in den USA und am 3. Mai in Europa auf den Markt kommen.

Die Beschwerden von einigen Review-Testern an Samsungs faltbaren Galaxy-Fold-Smartphones dürften böse Erinnerungen bei den Koreanern wecken. Bereits 2016 führten Verarbeitungsprobleme rund um das Galaxy Note 7 zu einem Fiasko beim Weltmarktführer. Damals sorgten fehlerhaft verbaute Akkus zu Brand- und Explosionsschäden. In der Folge wurde die Produktion des Smartphones komplett eingestellt.

Nun scheint sich wieder ein größeres Problem anzubahnen: Das Display des Galaxy Fold ist offenbar sehr anfällig. Nachdem Samsung vergangenen Dienstag erste Exemplare zu Testzwecken an Journalisten und Blogger verteilte, summieren sich auf Twitter Beschwerden und Fotos von kaputten Panels.

Drei Problemfelder

Aktuell werden mehrheitlich drei Problemfelder angesprochen: Das große Display auf der Innenseite beginnt zu flackern, der Falz am Display verdunkelt sich und schlussendlich stellen sich bei manchen Geräten starke Darstellungsprobleme ein.

Allerdings sind diese Probleme zu Teilen auch selbstverschuldet: Einige Journalisten zogen die vermeintliche Schutzfolie vom Display ab. Dabei handelte es sich aber um die oberste Schicht des Panels. Auch haben die Tester des Portals Verge einen Fremdkörper unter dem Display-Falz entdeckt. Ob es sich dabei um ein abgebrochenes Stück des Scharniers handelte, ließ sich nicht feststellen.

Samsung erklärte bereits, es werde dazu eine klar sichtbare Warnung für Verbraucher geben. Die Falt-Displays haben bisher eine Oberfläche aus Plastik statt Spezial-Glas wie bei herkömmlichen Smartphones. Deshalb wird befürchtet, dass sie anfälliger für Kratzer sein könnten. Biegsames Glas für Smartphone-Bildschirme ist erst in der Entwicklung.

*Florian Bodoky ist Autor bei COM!professional.