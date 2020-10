SAP kauft Wiener Software Firma Emarsys

SAP hat heute den Abschluss einer Vereinbarung zur Übernahme von Emarsys bekanntgegeben, einem Anbieter einer Cloud-basierten Omnichannel Marketing-Plattform mit Sitz in Wien. [...]

Mit der Plattform von Emarsys können Unternehmen effektiver und persönlicher mit ihren Kunden in Kontakt treten. Durch die Erweiterung des Portfolios im Bereich Customer-Experience durch Emarsys will SAP den Kunden künftig eine sehr stark personalisierte Kontaktaufnahme mit Endkunden in Echtzeit – über alle Kommunikationskanäle hinweg ermöglichen, über E-Mail, Mobilgeräte, soziale Netzwerke, SMS und das Internet. Unternehmen sollen dabei unterstützt werden, jede Interaktion mit ihren Kunden relevant und wirkungsvoll zu machen. Genau dafür hat Emarsys die passende Lösung entwickelt, es handelt sich um eine cloud-basierte Omnichannel Marketing-Plattform.

„Emarsys in unser Customer-Experience-Portfolio mit aufzunehmen und mit SAP S/4HANA sowie der Experience-Management-Technologie von SAP und Qualtrics zu kombinieren ist für diesen Markt ein großer Schritt nach vorne“, sagt Christian Klein, Vorstandssprecher der SAP. „Der Erfolg von Marken hängt heute davon ab, wie gut sie darin sind, Endkunden in ihre Markenwelt mitzunehmen und Erwartungen der Kunden an die Marke zu erfüllen. Dazu müssen sie Daten aus dem Front-Office mit dem Back-Office verbinden und individuelle Kunden-Feedbacks mit einfließen lassen.“

„Emarsys hat viele Innovationen ins digitale Marketing gebracht“, sagt Ohad Hecht, CEO von Emarsys. „Die Zusammenarbeit mit SAP ist ein wichtiger nächster Schritt in unserer Unternehmensentwicklung. Wir erwarten, dass unsere Kunden und Partner nach genehmigter Übernahme schnell von den Synergien zwischen der Emarsys-Plattform und dem Customer-Experience-Portfolio von SAP profitieren werden.“

Personalisierte Erlebnisse sind Schlüssel zum Erfolg

„Der Erfolg auf dem heutigen Markt hängt davon ab, ob Marken ihren Kunden personalisierte Erlebnisse liefern. Diese beruhen auf einer ganzheitlichen Sicht auf jeden einzelnen Kunden, die digitale Daten zur Kundenbindung mit Daten aus der Lieferkette in Echtzeit verbindet“, sagt Hagai Hartman, Gründer und Chief Innovation Officer von Emarsys. „Gemeinsam können Emarsys und SAP eine neue Blaupause für den digitalen Handel schaffen, bei dem der Verbraucher im Mittelpunkt steht.“

Emarsys wurde von Josef Ahorner, Hagai Hartman und Daniel Harari in Wien gegründet, hat über 1.500 Kunden weltweit und beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 13 Niederlassungen weltweit, darunter in London, Berlin, Sydney und Budapest sowie in der US-Zentrale in Indianapolis. Emarsys soll Teil des Geschäftsbereichs SAP Customer Experience werden. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden für das vierte Quartal 2020 erwartet. Der Kaufpreis und andere finanzielle Rahmenbedingungen der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.