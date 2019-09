SAP macht den nächsten großen Schritt im Plattformgeschäft

SAP bietet leistungsstärkere Plattformfunktionen und weitere integrierte intelligente Funktionen in Anwendungen. Solcherart können SAP-Kunden noch schnelleren Geschäftsnutzen aus ihren Daten ziehen. [...]

Die leistungsstärkeren Plattformfunktionen und die weiteren Funktionen wurden soeben auf der Technologiekonferenz SAP TechEd in Las Vegas und der Strata Data Conference in New York City angekündigt, die beide vom 24. bis 26. September 2019 stattfinden.

Jürgen Müller, Chief Technology Officer und Mitglied des Vorstands bei SAP SE, zufolge „wollen Kunden und Partner von SAP immer häufiger ihre Lösungen einfach erweitern und integrieren und ganz neue Anwendungen erstellen. Außerdem möchten sie ihre eigene Infrastructure-as-a-Service nutzen. Mit der Unternehmenstechnologieplattform bieten wir unseren Kunden größtmögliche Offenheit und Flexibilität, um dies umzusetzen – auch hinsichtlich Bereitstellungsmodellen.“

Indem sich SAP auf die zentralen Technologiemärkte für Datenbank– und Datenmanagement, Analysefunktionen, Anwendungsentwicklung und -integration und intelligente Technologien konzentriere, biete man Kunden eine der besten technologischen Grundlagen, ergänzt Müller.

Mit leistungsstarker Plattform und Lösungen größeren Mehrwert aus Daten erzielen

Setzen Kunden eine umfassende Technologieplattform wie jene von SAP ein, können sie sich anstatt auf technische Bausteine ganz auf ihre unternehmerischen Erfordernisse konzentrieren. Indem sie Geschäftsprozesse und Umgebungen miteinander verbinden, kommen sie in die Lage, bessere, zuverlässige Entscheidungen zu treffen und Innovationen in der Cloud, lokal und in hybriden Betriebsmodellen weiter voranzutreiben. Mit dieser offenen Plattform baut SAP sein Geschäftsumfeld weiter aus und ermöglicht integrierte Partnerlösungen, um seinen Kunden einen zusätzlichen Nutzen zu bieten.

Die SAP Cloud Platform ist eine tragende Säule der Unternehmens-Technologieplattform. Mit dieser Plattform für Integration und Erweiterung von SAP lässt sich die Lücke zwischen der Pilotphase für intelligente Technologien wie maschinelles Lernen (ML) und IoT und deren Einbettung in zentrale Geschäftsprozesse schließen.

SAP Data Intelligence

SAP Data Intelligence ist der erste Unternehmensservice mit durchgängigem Lebenszyklus für Datenmanagement und maschinelles Lernen. Technologien wie maschinelles Lernen und Datenorchestrierung bieten Unternehmen eine Fülle von wertvollen Erkenntnissen – sei es über Kundenabwanderung, das Verbraucherverhalten oder Prognosen für die Fertigung.Sind diese Informationen in vielen unterschiedlichen Tools verteilt, sind sie häufig schwer nutzbar zu machen. Mit SAP Data Intelligence können Kunden Daten aus unterschiedlichen Quellen in wichtige Erkenntnisse umwandeln und so bessere Geschäftsergebnisse erzielen. Der Service kombiniert die Lösung SAP Data Hub und SAP Leonardo Machine Learning Foundation in einem integrierten Cloud-Angebot, nutzt etablierte Open-Source-Umgebungen wie TensorFlow und ermöglicht es den Kunden so, die neuesten Trends und Technologien an ihre Bedürfnisse anzupassen. Im Mai wurde SAP Data Intelligence auf der Kundenkonferenz SAPPHIRE NOW als Betaversion angekündigt, jetzt ist der Service allgemein verfügbar.

SAP Intelligent Business Processes Management

Das Servicepaket SAP Intelligent Business Processes Management (SAP Intelligent BPM) hilft Kunden dabei, papiergebundene Prozesse in digitale Workflows umzuwandeln. Kunden können jetzt die Services SAP Cloud Platform Workflow, SAP Cloud Platform Business Rules und SAP Cloud Platform Process Visibility zusammen nutzen. Damit lassen sich für Geschäftsanwendungen Prozesserweiterungen erstellen, Aufgaben kombinieren oder prozessorientierte differenzierte Anwendungen entwickeln. Mit dieser neuen Transparenz für Workflows können Kunden ihren durchgängigen Prozessüberblick auf Geschäftsprozesse in SAP- und Fremdanwendungen erweitern. SAP Intelligent BPM ist in den Service SAP Conversational AI integriert, der Kunden Orientierung in Workflows bietet und automatische Empfehlungen für Maßnahmen abgibt.

Business Services auf der SAP Cloud Platform

Außerdem stehen nun auf der SAP Cloud Platform basierende Business Services zur Verfügung, die maschinelles Lernen und IoT nutzen, um spezielle geschäftliche Herausforderungen zu bewältigen. Dazu zählt der Service Document Information Extraction, der mithilfe von maschinellem Lernen unstrukturierte Geschäftsdokumente digitalisiert, indem er Informationen extrahiert und mit relevanten Geschäftsdaten zusammenführt. Die erweiterten Funktionen von hybriden IoT-Edge- und Cloud-Szenarien bieten Kunden die Möglichkeit, Prozesse einmal zu gestalten und überall auszuführen. Das macht sie unabhängig von Netzwerkzugriffszeiten, Bandbreite oder Verbindung. Der hybride Ansatz bietet Kunden Flexibilität und Skalierbarkeit. Sie können dadurch ihre Artefakte für die IoT-Verarbeitung einfach definieren und anschließend in der Cloud bzw. am Netzwerkrand für die Datenverarbeitung bereitstellen.

Über 1.400 Partner entwickeln auf der SAP Cloud Platform. Im SAP App-Center stehen bereits mehr als 750 SAP-Cloud-Platform-Anwendungen zur Verfügung.

Erweiterungen für Analyse- und Analysedesignfunktionen

Das neueste Release der Lösung SAP Analytics Cloud umfasst Erweiterungen für Analyse- und Analysedesignfunktionen, damit Kunden schneller bessere Entscheidungen treffen können. Die Aktualisierungen umfassen Folgendes:

Erweiterte Analysen: Die aktualisierte „Search-to-Insight“-Erweiterung bietet Anwendern neu gestaltete dialogorientierte Analysen. Die Semantik ist somit leichter verständlich, was sie für alle Geschäftsdaten besser nutzbar macht. Anwender erhalten nun über Live-Chats Zugang zu ihren Daten in SAP-HANA-Anwendungen und können wichtige Faktoren offenlegen, die Werte in einer Kennzahlentabelle positiv oder negativ beeinflussen. Zudem sind für die Auswertung von Daten „Smart Insights“-Algorithmen aktiviert.

Analysedesigner: Mit der neuen Datenanalysefunktion können Anwender nun schneller Einblicke gewinnen. Ein sofort einsatzbereiter Service für Abfragen in der Anwendung SAP Business Warehouse ermöglicht einfaches Navigieren und Analysieren von Informationen. Darüber hinaus lassen sich durch die Möglichkeit, angepasste Widgets in einer Vorlage zu erstellen und wiederzuverwenden, Anwendungen schneller entwickeln.

SAP arbeitet mit Microsoft an Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie

SAP und Microsoft haben im Rahmen einer neuen Zusammenarbeit die Interoperabilität von Blockchain-Services in der Cloud angekündigt. Die beiden Unternehmen bauen auf ihrer langjährigen Partnerschaft auf und möchten ihre Kunden in die Lage versetzen, Blockchain-basierte Anwendungen auf der SAP Cloud Platform mit direkter Anbindung an den Azure Blockchain Service auszuführen. Dank dieser Interoperabilität können Kunden die gewünschten Infrastruktur- und Plattformservices, die in ihre SAP-Softwaresysteme integriert sind, ganz einfach nutzen. Als Ziel der Zusammenarbeit sollen gemeinsame Kunden die Möglichkeit haben, die Sicherheit und Transparenz der Blockchain-Technologie für wichtige Geschäftsprozesse wie Materialverfolgbarkeit, Betrugsvermeidung oder Zusammenarbeit im Bereich Life Sciences zu nutzen.

Eingebettete Intelligenz und mehr Benutzerfreundlichkeit für SAP S/4HANA

Ab sofort stehen auch SAP Best Practices für die Integration von SAP Intelligent Robotic Process Automation in SAP S/4HANA zur Verfügung. Dieses Paket bietet Kunden Orientierung für ihre Implementierungen, damit sie diese schneller umsetzen können. Dazu stehen ihnen vordefinierte Automatisierungsfunktionen zur Verfügung, die zentrale Geschäftsprozesse wie das Kundenauftragsmanagement oder Bestellbestätigungen abdecken. Das Paket enthält vorkonfigurierte Aktionen für die robotergesteuerte Automatisierung, beispielsweise für die Bereiche Finanzwesen, Vertrieb und Beschaffung und Funktionen für Branchen wie den Dienstleistungsbereich oder die Fertigungsindustrie. Mit diesen Best Practices können Kunden Personalkosten reduzieren und schneller auf veränderte Marktbedingungen oder andere geschäftliche Anforderungen reagieren.

Das neueste Release von SAP S/4HANA Cloud umfasst einen intelligenten Genehmigungsworkflow für die Beschaffung, der für Bestellanforderungen vorgesehen ist. Der Service nutzt maschinelles Lernen, um wichtige von weniger wichtigen Bestellanforderungsgenehmigungen zu unterscheiden, indem er diese mithilfe eines Vertrauensfaktors gewichtet. Dazu analysiert er die Muster im Genehmigungsverlauf basierend auf Preisen, Bezugsquellen, Materialgruppen, Genehmigenden und Anhängen. Zudem führt er Anwender zu Genehmigungspositionen, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern. Dies spart Zeit, die für kritische Aufgaben genutzt werden kann.

Quartz Light, das neue Design der Benutzeroberfläche von SAP Fiori 3, wird im aktuellsten Release von SAP S/4HANA Cloud und allen anderen SAP-Anwendungen verwendet. Alle SAP-Produktteams haben an der Gestaltung und Entwicklung von SAP Fiori 3mitgearbeitet. Das Design ist jetzt konsistenter und besser in das gesamte SAP-Portfolio integriert. Dadurch verringert sich der Schulungsaufwand und die Anwendungseffizienz steigt. Zudem ermöglicht das Design überall und auf allen Geräten eine einheitliche Bedienung. Die in SAP Fiori 3 eingebettete künstliche Intelligenz schafft die Voraussetzungen für intelligente Startseiten, die alle für den Nutzer relevanten Informationen anzeigen. Die KI ermöglicht eine proaktive Handhabung von Geschäftsereignissen mit Erklärungen, Einblicken und Handlungsvorschlägen.