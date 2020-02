SAP Partner-Kick-off in Wien mit „Partner-of-the-Year“-Awards

Der SAP Partner-Kick-off ist der Auftakt im SAP Partner-Ökosystem, um Strategiethemen, Lösungen und Schwerpunkte für das Jahr 2020 zu präsentieren und auf die Erfolge des letzten Jahres zurückzublicken [...]

Das diesjährige SAP Partner-Kick-off fand am 30. Jänner 2020 im festlichen Ambiente des Hotel „Le Meridien“ in Wien vor über 160 Gästen statt. Das Highlight war die Auszeichnung der „SAP Partner of the Year“, die im vergangenen Jahr wesentlich zum österreichischen Geschäftserfolg der SAP-Lösungen beigetragen haben. 80 österreichische SAP-Partner kämpften um Awards in sechs Kategorien. Fünf Awards gingen nach Wien, einer nach Oberösterreich.

Die CNT Management Consulting AG sicherte sich als einziges Unternehmen zwei Partner-Awards in den Bereichen „SAP S/4HANA Move“ sowie „SAP Quality“. Die weiteren Wiener Preisträger sind die Phoron Consulting GmbH in der Kategorie „SAP S/4HANA Cloud“, die maihiro GmbH in der Kategorie “SAP LoB Cloud“ sowie die b1 consulting GmbH in der Kategorie „SAP Business One“. Neben den Unternehmen aus der österreichischen Hauptstadt konnte auch der oberösterreichische SAP-Partner unit-IT Dienstleistungs GmbH & Co KG aus Leonding einen Award in der Kategorie „Neukunden“ einheimsen.

Zudem konnte sich Österreich-Geschäftsführer Christoph Kränkl und Sabine Pfriemer-Zenz, Vertriebsleitung für den Mittelstandsbereich, gemeinsam mit den Vertriebspartnern auch über die soeben erhaltene Auszeichnung als „Best Run Country in 2019“ in der Region Central and Eastern Europe (CEE) freuen. Die österreichische Market Unit habe im letzten Jahr bewiesen, dass sie die stärkste im CEE-Raum sei, sagte Christoph Kränkl in seiner Eröffnungsrede des Abends und bedankte sich bei allen Partnern und ihrer tatkräftigen Unterstützung beim Vertrieb und der Einführung der SAP- Lösungen.

In ihrem Beitrag unterstrich Rumyana Trencheva, SAP Senior Vice President of Global Partner Organization & General Business (GPO & GB) der Region Middle and Eastern Europe (MEE), die Wichtigkeit eines starken und verlässlichen Partner-Ökosystems. „Wir haben eine starke Basis von loyalen Partnern mit tiefgehendem Knowhow. Gemeinsam arbeiten wir mit unseren Kunden an der Realität eines intelligenten Unternehmens – deshalb setzen immer mehr Kunden auf cloudbasierte Lösungen. Das bedeutet enorme Wachstumschancen und Raum für Innovation für unsere Partner“, so Trencheva.

Ziele für 2020: Partnerbereich ausbauen und Umstieg auf S/4HANA forcieren

Neben der Auszeichnung der erfolgreichsten SAP-Partner wurden im Rahmen der Veranstaltung auch die Ziele für das Wirtschaftsjahr 2020 besprochen. „Nach dem äußerst erfolgreichen Jahr 2019 werden wir den Partnerbereich heuer gemeinsam mit unseren 80 Partnern in Österreich weiter ausbauen. Besonderer Fokus liegt 2020 auf dem ‚SAP S/4HANA Move‘-Programm, das unseren Kunden den Umstieg auf S/4HANA erleichtert. Darüber hinaus wollen wir durch Neukundengewinne noch stärker wachsen. Hier sehen wir aufgrund unseres breiten Lösungsportfolios, das von Supply-Chain bis zu Experience-Management reicht, großes Potenzial“, erklärte Sabine Pfriemer-Zenz, Head of Global Channels & General Business bei SAP Österreich. Abschließend übergab sie ihren Aufgabenbereich, den sie mehr als zwei Jahre erfolgreich leitete und ausbaute, in die Hände von Raimund Höfinger, bislang Partner Business Manager bei SAP Österreich, und verabschiedete sich in die Karenz.

Das dichte Programm lockerte Keynote-Speaker Mark Raben, Chief Technology Officer von SAP MEE, auf, der mit seinem humoristischen Vortrag das Zusammenspiel von Technologie und menschlichem Gehirn beleuchtete.

Die „SAP Partner of the Year 2019“ im Überblick