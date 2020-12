SAP stellt RPA und Low-Code-Tools vor, um Entwicklungskosten zu reduzieren

Auf seiner jährlichen Entwicklerkonferenz hat SAP nicht nur eine, sondern gleich drei neue Automatisierungstechnologien vorgestellt – in der Hoffnung, Citizen Developer für seine Plattform zu gewinnen. [...]

Es gibt nicht genug Programmierer auf der Welt, um den Bedarf an neuen Geschäftsanwendungen zu decken. Unternehmen müssen daher ihre zentralen Anwendungsentwicklungsgruppen mit anderen Ressourcen ergänzen, indem sie Geschäftsmitarbeiter mit Low-Code- und No-Code-Entwicklungsplattformen und Robotic-Process-Automation-Tools (RPA) ausstatten, mit denen sie einen Teil der Programmierarbeit übernehmen können.

Für Unternehmen, die auf SAP angewiesen sind, ist die Situation besonders schwierig, da die Neuimplementierung von R/3-Altanwendungen in der Cloud auf SAP S/4HANA Entwickler beschäftigt, die stattdessen neue Funktionen entwickeln könnten.

Jetzt hat SAP eine Antwort – oder besser gesagt drei Antworten – in Form der SAP Cloud Platform Extensions, die sie während ihrer Online-Entwicklerveranstaltung TechEd im Dezember 2020 vorstellte. Bei den drei Prozessautomatisierungs-Tools handelt es sich um SAP Cloud Platform Workflow Management für die Low-Code-Automatisierung von Unternehmens-Workflows, unter anderem zwischen den ERP- und Qualtrics-Plattformen für die Customer Experience; SAP Ruum für Geschäftsanwender ohne Programmierkenntnisse, um Abteilungsprozesse zu automatisieren; und SAP Intelligent Robotic Process Automation 2.0, von dem eine limitierte Version ab Januar 2021 in jedem S/4HANA-Cloud-Abonnement enthalten sein wird.

SAP hat die Version 1.0 seines intelligenten RPA-Tools Mitte 2018 auf den Markt gebracht und im November desselben Jahres den kleinen französischen RPA-Softwareanbieter Contextor übernommen. Aber das Unternehmen war im RPA-Bereich nicht so präsent wie beispielsweise Microsoft, das 2016 Power Automate (damals als Flow bekannt) auf den Markt brachte und einige seiner Funktionen kostenlos mit Office-365-Lizenzen anbietet.

„Microsofts Power Platform war ein Katalysator für das Wachstum von Low-Code“, sagt Daniel Newman, Principal Analyst bei Futurum Research. „Es ist ermutigend zu sehen, dass SAP mehr Anstrengungen in seine RPA- und Low-Code-Angebote steckt.“

Allerdings wird SAP um seinen Platz am RPA-Tisch kämpfen müssen: „Wir sehen, dass andere führende Unternehmenssoftware-Anbieter wie Salesforce, Oracle, ServiceNow, Amazon Web Services und Google erhebliche Investitionen in Low-Code tätigen, um das Wachstum der Entwicklung von Citizen-Apps voranzutreiben“, so Newman.

Eine Bremse für Innovationen

Eine Herausforderung für SAP besteht darin, dass reine RPA-Anbieter wie UiPath, Blue Prism und Automation Anywhere riesige Umsatzströme auf der Grundlage der Integration mit ihrer Software aufgebaut haben und die mit ihren Tools erstellten Bots zwar die unmittelbaren Geschäftsprobleme der Unternehmen lösen, aber ein weiteres Stück Legacy-Code werden, das der Innovation im Wege steht.

„Das kann schlecht für Unternehmen sein, da es sie daran hindert, Prozesse zu transformieren – und auch für SAP, da ein Großteil des Umsatzes von Unternehmen abhängt, die auf S/4HANA migrieren und aufrüsten“, so Craig Le Clair, Vice President und Principal Analyst bei Forrester.

Während RPA ursprünglich dazu diente, sich wiederholende menschliche Tätigkeiten zu eliminieren und bestimmte Aufgaben von kurzer Dauer zu automatisieren, sei es laut Le Clair noch leistungsfähiger, wenn es mit Orchestrierungsfunktionen kombiniert wird, die einen Prozess von Grund auf neu gestalten und transformieren können.

Der erste RPA-Vorstoß von SAP ging laut Le Clair in die falsche Richtung. „Sie haben versucht, intern eine eigene RPA-Lösung zu entwickeln, wo es nur um APIs ging“, sagte er. Anders das neue Angebot: „Die Vereinfachung von Prozessen innerhalb von SAP wird sowohl bei Kunden als auch bei Unternehmensanwendern gut ankommen“, so Newman.

Die Fähigkeit der Endanwender, ihre Automatisierungsaufgaben selbst in die Hand zu nehmen, sei wichtig, so Holger Mueller, Principal Analyst bei Constellation Research.

„Es gibt nicht genug Entwickler, daher suchen Unternehmen nach Möglichkeiten, ihre Unternehmensanwendungen und den allgemeinen Automatisierungsbedarf zu erfüllen – und das schließt auch Geschäftsanwender mit ‚geringem‘ technischem Wissen ein –, um den Automatisierungsgrad zu erreichen, die sie benötigen“, so Mueller.

Le Clair von Forrester warnt vor dem grundsätzlichen Spannungsverhältnis, das entsteht, wenn man an Geschäftsanwendern mehr Verantwortung bei Design, Entwicklung und Automatisierung überträgt. Auf der einen Seite, so Le Clair, gehen CIOs ein Risiko ein, wenn sie Entwicklung ohne angemessene Betriebsmodelle und Governance zulassen, aber auf der anderen Seite treiben die Geschäftseinheiten die Entwicklung voran, weil sie das Geschäft verstehen. „Ihre Data Scientists sollten im Business sein, weil sie das Modell verstehen, das das Business abbildet, so die Theorie“, sagt er.

Sicherheitsprobleme

Es gibt viel Arbeit in Sachen RPA für IT-Abteilungen, sagt Mueller von Constellation Research: „CIOs müssen sicherstellen, dass diese Anwendungen keine Sicherheitsprobleme oder Probleme mit der Datenverfügbarkeit verursachen.“

Für Le Clair gibt es weitere Aspekte der Automatisierung und Low-Code-Entwicklung, bei denen CIOs Hilfestellung leisten müssen, darunter Sicherheit, Codierungsstandards und Design.

Allein die Passwortverwaltung ist ein großes Problem, wenn RPA-Bots im Einsatz sind. „Diese Bots verwenden dieselben Anmeldedaten wie ein Mensch, um in die vertrauenswürdigsten Anwendungen eines Unternehmens zu gelangen“, sagt Le Clair und warnt, dass eine effektive Richtlinie, die sicherstellt, dass diese Anmeldedaten nicht in die falschen Hände geraten, 25 Seiten lang sein könnte: „Sichere, verschlüsselte Tresore für die Anmeldedaten, das ist nur ein Aspekt.“

Und dann ist da noch die Frage, wie viele RPA-Plattformen ein Unternehmen zulassen sollte. „Eines der Probleme, die SAP haben wird, ist, dass Unternehmen wahrscheinlich schon zwei oder drei RPA-Lösungen haben“, sagt Le Clair. „Sollen sie das nutzen, was sie bereits gekauft haben und in vier verschiedenen Abteilungen einsetzen, die nichts mit SAP zu tun haben, oder sollen sie eine neue einführen und zulassen, dass sich diese Automatisierungsfunktion im Unternehmen ausbreitet? Das wird ein Problem sein.“

Rationalisierung ist Teil eines guten Betriebsmodells und einer guten Governance-Strategie, aber er sieht immer noch Raum für mindestens zwei Automatisierungsplattformen in den meisten Unternehmen. Zum Teil, weil die Produkte auf dem Markt dazu tendieren, entweder auf Back-Office-Funktionen oder Front-Office-Funktionen wie Kundenservice oder Contact Center Automation spezialisiert zu sein. „Man könnte sich vorstellen, dass ein Unternehmen Back-Office-orientierte RPA-Lösungen hat und eine weitere für das Front-Office.“

Die RPA-Plattform von SAP könnte laut Le Clair einen Vorteil in Unternehmen bringen, die stark auf ihre ERP-Plattform angewiesen sind. „Denn wenn eine SAP-RPA-Funktion in ein SAP-Kernsystem integriert wird, gilt das als Intra-SAP und daher fallen keine Lizenzgebühren an.“

Während RPA entstanden ist, um den Mangel an Programmierern auszugleichen, besteht die Möglichkeit, dass es am Ende mehr davon gibt, so Mueller. „Viele Geschäftsanwender haben mir gesagt, dass ihre Low-Code/No-Code-Erfahrungen ihnen auch bei Full-Code-Projekten geholfen haben“, sagt er abschließend.

*Peter Sayer ist Redakteur von CIO.com.