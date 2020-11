SAS Cargo erweitert Partnerschaft mit Unisys

SAS Cargo integriert Unisys Cargo Portal Services (CPS) in seine digitale Plattform für die Interaktion mit Spediteuren und Versendern in über 100 Ländern. [...]

SAS Cargo Group A/S und der weltweit tätige IT-Dienstleister Unisys Corporation (NYSE: UIS) bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus: Die Fluggesellschaft offeriert ihre Luftfrachtdienste nun passgenau über die Unisys-Plattform Cargo Portal Services. CPS ist das weltweit meistgenutzte Buchungsportal für Luftfracht und verarbeitet aktuell fast 1,5 Millionen Buchungen pro Jahr. Es ermöglicht eigenen Angaben zufolge Fluggesellschaften Interaktionen mit mehr als 6.000 Spediteuren und Versendern weltweit.

Digital-First-Services

Die Services von SAS Cargo können jetzt über das CPS von Unisys gebucht werden, das vollständig in das Unisys Core Logistics Management System (LMS) integriert ist. Das erlaubt ein nachtloses Frachtmanagement über alle Kanäle hinweg, so die Anbieterangaben. CPS ergänzt hierfür sein bestehendes Logistikmanagementsystem, so dass nun auch bei SAS Cargo die steigende Online-Nachfrage nach Frachtdiensten optimal adressiert wird. Die Plattform ermöglicht es zudem, Kunden in neuen Märkten zu erreichen und ein höheres Volumen an Self-Service-Buchungen zu generieren und umzusetzen.

Leif Rasmussen, President & CEO, von SAS Cargo, betont: „CPS wird SAS Cargo und unsere Services für Kunden mit konkreten Buchungsbedarfen noch präsenter machen und unser Wachstum weiter beschleunigen. Wir werden unseren Gesamtumsatz durch die Nutzung der CPS-Community steigern und freuen uns sehr, von diesen zusätzlichen Vertriebskanälen profitieren zu können. Nun noch mehr neue Kunden zu erreichen und unser Angebot für Self-Service-Buchungen zu erweitern, ergänzt unsere bewährte, langjährige Partnerschaft mit Unisys. Die neuen Möglichkeiten stärken zusätzlich unser konsequentes Engagement für Investitionen in Digital-First-Services – wodurch wir erstklassige Kundenerfahrungen gewährleisten.“

Abfrage dynamischer Preise in Echtzeit

„Unisys ist stolz darauf, hervorragende Kontakte zu SAS Cargo zu pflegen, da wir dort das Logistikmanagementsystem bereits seit 2003 hosten und verwalten“, so Dr. Uwe Heckert, Deutschlandchef von Unisys. „Dass SAS Cargo nun einen weiteren Schritt mit Unisys geht, um das Logistikmanagementsystem weiter zu digitalisieren und noch zuverlässiger, flexibler und skalierbarer zu machen, stößt viele positive Effekte an: In jeder Phase der Luftfracht-Dienstleistungen lassen sich Prozesse nun noch effizienter verwalten und mehr Umsatzchancen realisieren.“ Für SAS Cargo und die gesamte Luftfrachtbranche sei aktuell eine herausfordernde Zeit, so Heckert weiter. „Wir freuen uns daher besonders, SAS Cargo kontinuierlich unterstützen zu können, indem wir dazu beitragen, das Unternehmen digital noch besser aufzustellen.”

Mit der Funktion „Verfügbarkeit und Preisgestaltung der Suche“ von CPS kann SAS Cargo zum Beispiel Kapazitäten und dazugehörige Preise für bestimmte Flüge, für die der Anwender sich aktuell interessiert, in Echtzeit anzeigen. Die integrierte Lösung umfasst dynamische Preise, um die Buchungsoptionen entsprechend anzupassen und die Kapazitätsauslastung sowie die Flugrentabilität zu optimieren. Zudem überprüft CPS die Abmessungen der zu buchenden Fracht, um sicherzustellen, dass die Frachträume von SAS Cargo ideal bestückt werden. Mögliche Reklamationen rund um einen Transport können von Spediteuren und Versendern direkt im CPS-System bearbeitet werden.

Sichere Verfolgung von Sendungen auf allen Endgeräten

CPS wurde 2003 vorgestellt und bündelt ein globales Ökosystem aus Spediteuren, Handelsvertretern, Abfertigungs-Dienstleistern und einigen der größten Frachtunternehmen weltweit. Für Versender und Spediteure ist der Service kostenfrei. Nutzer können mit der Plattform individuelle Suchvorgänge aus einer Hand durchführen, dynamische Preise überprüfen, Buchungen vornehmen, diese verwalten – und Sendungen geräteunabhängig sicher verfolgen.