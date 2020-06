SAS und Microsoft bündeln Expertise für Cloud-Analytics und KI

Microsoft und SAS starten eine umfassende strategische Partnerschaft für gemeinsame Technologieentwicklung und -vermarktung. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Analytics und Branchenlösungen von SAS auf Microsoft Azure als bevorzugtem Cloud-Anbieter für die SAS Cloud migriert. [...]

Im Zuge der Partnerschaft wird SAS in Microsofts Cloud-Lösungen – Azure, Dynamics 365, Microsoft 365 und Power Platform – integriert. Die branchenspezifischen Lösungen und die Analytics-Expertise von SAS werden für Microsoft-Kunden in verschiedensten Bereichen, darunter Healthcare und Financial Services, direkt nutzbar. SAS und Microsoft wollen mit ihrer Zusammenarbeit für eine reibungslose Implementierung und eine nahtlose Integration der Softwarelösungen sorgen. Damit können Unternehmen effizient und schnell den Übergang in die Cloud vollziehen. Gemeinsam treiben die Unternehmen damit ihre Vision voran, KI und Analytics für jeden zugänglich zu machen.

„Mit der Partnerschaft, in deren Rahmen eine große Anzahl von SAS-Analytics-Lösungen in Microsoft Azure integriert werden, helfen wir unseren Kunden, schneller zu wachsen, und wir öffnen ihnen neue Wege, Innovation umzusetzen“, erklärt Scott Guthrie, Executive Vice President of Cloud and AI bei Microsoft. „SAS ist als anerkannter Experte für Analytics, Data Science und Machine Learning ein strategischer Partner für Microsoft. Zusammen werden wir Unternehmen unterschiedlicher Branchen und auf unterschiedlichem analytischem Niveau dabei unterstützen, ihre drängendsten, komplexen Herausforderungen in Sachen Analytics zu meistern.“

„SAS und Microsoft haben ein gemeinsames Ziel: Unternehmen die digitale Transformation zu erleichtern. Dabei kommt es auf aussagekräftige Daten an, die als Basis für fundierte Entscheidungen dienen – und letztlich für Optimierungen in unterschiedlichsten Situationen sorgen“, führt Oliver Schabenberger, Chief Technology Officer und Chief Operating Officer bei SAS, aus. „Die Zusammenarbeit mit Microsoft beseitigt Hürden auf dem Weg in die Cloud. Damit sind unsere Kunden in der Lage, das volle Potenzial aus ihren SAS Lösungen zu schöpfen und – unabhängig vom bisherigen Kenntnisstand – mit Analytics datenbasierte Entscheidungen zu treffen.“

SAS Viya wird als erstes Release aus dem Cloud-nativen Angebot von SAS für Azure optimiert. Darüber hinaus integriert der Analytics-Experte sein Portfolio an Lösungen für spezifische Unternehmensbereiche wie Kundeninteraktion, Betrugserkennung oder Risikomanagement in den Azure Marketplace. Kunden profitieren davon durch höhere Produktivität und damit mehr Effizienz. Zudem ist geplant, Analytics-Funktionalitäten von SAS, einschließlich branchenspezifischer Modelle, in Azure und Dynamics 365 zu integrieren. Bereits in der konkreten Planung sind gemeinsame Lösungen, die nativ in die SAS Services eingebunden sind – über verschiedene Branchen hinweg. Durch die enge Integration erschließen sich Unternehmen die Vorteile der Cloud für ihre Analytics- und KI-Prozesse: Skalierbarkeit und Flexibilität.

„Die Partnerschaft zwischen SAS als führendem Anbieter für Analytics und Microsoft als einem führenden Cloud-Anbieter ist eine hochinteressante strategische Allianz. Die Pläne von SAS, eine ganze Reihe von Lösungen in das komplette Cloud-Portfolio von Microsoft (Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 und Power BI) einzubinden, schafft ein enorm großes Potenzial für die Entwicklung gemeinsamer Lösungen“, kommentiert Steve White, Program Vice President, Channels and Alliances bei IDC.

Erste Kundenbeispiele

Unternehmen auf der ganzen Welt setzen auf die Cloud-Technologie, um ihre Infrastrukturen zu modernisieren. Als Teil dieses Übergangs migrieren zahlreiche Kunden ihre Analytics-Prozesse mit SAS auf Azure. Eines dieser Unternehmen, die dadurch ihre Performance und ihre Kosteneffizienz steigern, ist der US-Gesundheitsdienstleister Mercy.

„Bei Mercy konzentrieren wir uns voll und ganz darauf, wie wir die Patientenversorgung und Behandlungsergebnisse stetig verbessern können. Eine wichtige Rolle spielen dabei Datenanalyse und Machine Learning. Die Kombination von Analytics und der Azure-Cloud-Plattform gibt uns mehr Möglichkeiten, gezielte Therapien evidenzbasiert zu steuern“, sagt Curtis Dudley, Vice President of Data Analytics bei Mercy. „Die Partnerschaft von SAS und Microsoft schafft dank einer Vielfalt an schnelleren, skalierbaren Analytics-Lösungen die Grundlage für ein ganz neues Pflegemodell.“

Ein weiteres Beispiel ist die Nutzung enorm großer Datenmengen, die das Internet of Things (IoT) generiert. Dafür wird die Microsoft-Azure-IoT-Plattform mit den Edge-to-Cloud-Funktionen für IoT Analytics und KI von SAS integriert. Die Stadt Cary im US-Staat North Carolina setzt ein gemeinsames IoT-Angebot von Microsoft und SAS ein, um Vorhersagen zu Überschwemmungen zu treffen.

„Lokale Überschwemmungen sind ein weitverbreitetes kommunales Phänomen, so auch bei uns“, erläutert Nicole Raimundo, Chief Information Officer der Stadt Cary. „Sensoren, Wetterdaten, SAS IoT Analytics und die Azure-IoT-Plattform geben uns einen zuverlässigen Einblick in die Lage – wo Gewässerpegel steigen und eine Überschwemmung droht – und ermöglichen dank Automatisierung eine schnelle Intervention. Cary teilt diese Daten auch mit Nachbargemeinden, die dadurch ihren Bürgern einen besseren Service bieten können.“