Schlüsselfertige Edge Datacenter für erfolgreiche Digitalisierung

Rittal bietet Edge-Computing-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien. Vorkonfigurierte und modular aufgebaute Systeme sollen Unternehmen dabei helfen, neue IT–Infrastrukturen schnell, sicher und wirtschaftlich an beinahe beliebigen Standorten zu realisieren. Getrieben wird der Bedarf nach neuen Datacentern durch die digitale Transformation sowie die zunehmende Bedeutung von Daten als Produktionsfaktor.

Damit steigt nicht nur die Datenmenge, sondern auch die Nachfrage nach schnell verfügbaren Daten nahe dem Entstehungsort. So erfordern smarte Anwendungen in allen Branchen – von Smart Healthcare bis hin zu Smart Finance – kurze Latenzzeiten, unterbrechungsfreie Datenverfügbarkeit und systemweite Sicherheit. Hinzu kommen branchenspezifische Voraussetzungen, wie beispielsweise ein besonders hoher physischer Schutz in rauen Produktionsumgebungen. Diese Anforderungen lassen sich in zahlreichen Einsatzgebieten mit Edge Datacentern lösen.

Edge in der Praxis: Smart Industry

Die Digitalisierung verändert die produzierende Industrie: IT-Systeme sind erforderlich, um den Nutzen zunehmender Automatisierung durch intelligente Roboter und vernetzter Maschinen in der Fertigung voll auszuschöpfen. Sensoren erzeugen kontinuierliche Datenströme. Deren Analyse erlaubt es Unternehmen, Produktionsprozesse zu optimieren, Produkteigenschaften zu testen und zu verbessern oder Predictive Maintenance-Szenarien vorzubereiten.

Smart Finance für sichere Bankgeschäfte

Themen wie Kryptowährung, Blockchain oder bargeldlose Transaktionen treiben die Innovationen in der Finanzindustrie voran. Für den Einsatz der damit verbundenen neuen Technologien sind sichere und leistungsfähige IT-Systeme notwendig. Edge Datacenter in strategischer Nähe zu Finanzdienstleistern ermöglichen kürzeste Antwortzeiten und eine sichere Automatisierung von Transaktionen. Rittal bietet Edge und Cloud Datacenter, die alle Anforderungen des Finanzsektors bis hin zu High Performance Computing (HPC) unterstützen.

Smart Mobility: Clever von A nach B kommen

Entwicklungen wie autonome Fahrzeuge, Car Sharing-Plattformen oder intelligente Logistik-Software verändern die Art und Weise, wie Menschen und Güter von einem Punkt zum anderen bewegt werden. Auch die Luftfahrt- und Bahnindustrie digitalisiert zunehmend ihre Dienstleistungen für mehr Effizienz, Sicherheit und Pünktlichkeit. Für diese und zukünftige Anwendungen benötigen Unternehmen moderne IT–Infrastrukturen, die in der Lage sind, direkt an den Standorten wie Logistik-Hubs, Smart Cities oder Airports große Datenmengen in Echtzeit zu verarbeiten. Für diesen dezentralen Aufbau von IT-Kapazitäten eignen sich Edge Datacenter, da nur sie kurze Latenzzeiten bieten, wie sie für eine Echtzeitkommunikation von IT-Systemen untereinander notwendig ist.

Smarte Lösungen für mehr Gesundheit

Im Gesundheitssektor besteht schon heute ein intelligentes Netzwerk zwischen Apotheken, Krankenhäusern, Versicherungen und Gesundheitsdienstleistern. Die dort gespeicherten Patientendaten erfordern eine hohe Datenverfügbarkeit und höchsten Schutz vor unbefugtem Zugriff. In Operationssälen müssen sich Ärzte auf korrekte und schnell verfügbare Daten verlassen können, während es in der diagnostischen Bildgebung darauf ankommt, selbst größte Datenmengen schnell an unterschiedlichen Standorten verarbeiten zu können. Ein Edge Datacenter kann diese vertraulichen Informationen mit hoher Leistungsfähigkeit direkt vor Ort verarbeiten und bietet dazu eine sehr hohe Sicherheit. Rittal bietet hierfür mit dem Micro Data Center Level E eine IT-Umgebung mit höchster physischer Sicherheit inklusive Zugriffs- und Brandschutz.