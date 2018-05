SCS: Chinesischer Smartphone-Hersteller Xiaomi eröffnet ersten Store in Österreich

Der weltweit viertgrößte Smartphone-Hersteller Xiaomi hat in der Shopping City Süd seinen ersten „Mi Store“ im deutschsprachigen Raum eröffnet und bietet ab sofort vom Smartphone bis zum Elektroscooter alles, was das Hightech-Herz begehrt. [...]

Der chinesische Technologie-Anbieter Xiaomi eröffnete in der Shopping City Süd seinen ersten „Mi Store“ im deutschsprachigen Raum: Der erste „Mi Store“ Österreichs befindet sich im Erdgeschoss der SCS in unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsplatz „Water Plaza“. Das auch im Logo präsente „mi“ steht für „mobile internet“. Neben einer großen Auswahl an technisch hochgerüsteten Smartphones, die sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen, umfasst das Xiaomi-Sortiment auch eine Vielzahl weiterer Elektronik-Produkte wie Smartphone Zubehör und Elektroscooter, aber auch Produkte aus dem Audio-Bereich wie Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher. Die offizielle Eröffnung des rund 100 Quadratmeter großen, modern-minimalistischen Stores findet Ende Mai statt.

Betrieben wird der erste „Mi Store“ Österreichs von Venkon Technix, einem Vertriebsunternehmen mit Sitz in Kroatien, das für Xiaomi bereits in Kroatien, Montenegro, Slowenien und Serbien tätig ist. Das Franchise-Unternehmen plant die Eröffnung vier weiterer Shops in Österreich, zwei davon in Wien.

„Österreich stellt einen wichtigen Schritt bei Xiaomis Expansion im europäischen Raum dar. Unser Ziel ist es, im Smartphone-Bereich einen Marktanteil von 10 Prozent zu erreichen. Wir erwarten, dass sich der Umsatz zu 70 Prozent aus Smartphonesund zu 30 Prozent aus dem weiteren Sortimentzusammensetzen wird,“ beschreibt Venkon Technix COO Domagoj Čavar die Erwartungen zum Markteintritt in Österreich.

Bisher waren in Österreich ausschließlich importierte Geräte über Dritthändler verfügbar. Durch die Eröffnung des Shops in der SCS sind die „Mi“-Smartphones jetzt direkt erhältlich und erfüllen österreichische Markt-Standards. Hightech Fanskönnen sich auf das neueste Xiaomi Smartphone-Modell „Mi Mix2S“ freuen, das schon bald im neuen Store getestet und erworben werden kann.