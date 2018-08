SEC Consult operiert künftig direkt im Silicon Valley

Das Wiener IT-Beratungsunternehmen SEC Consult eröffnet ein neues Büro im Silicon Valley. Damit startet der Security-Spezialist mitten im Zentrum der IT- und High-Tech-Industrie. [...]

Gemeinsam mit den Herstellern vor Ort sollen wichtige Security-Requirements künftig bereits in der Entwicklung umgesetzt werden. „Unser Ziel ist es, Produkte sicherer zu machen. Und dafür ist es gut, direkt am Herzen zu operieren“, sagt Ulrich Fleck, CRO der SEC Consult Gruppe in Wien. Damit spricht er jene Schwierigkeit an, als Unternehmen mit Sitz in Europa einen direkten Draht zu den Firmen im Silicon Valley herzustellen. „Nun können wir im Auftrag unserer Kunden noch näher an die Hersteller heran und uns direkt mit den Softwareproduzenten auf Augenhöhe austauschen. Gleichzeitig können wir bestehende Kunden aus der IT-Industrie besser und noch enger betreuen. Statt mit Patches im Nachhinein Löcher zu stopfen, wollen wir dabei helfen, wichtige Security-Requirements bereits in der Entwicklung umzusetzen“, ergänzt Kelly Robertson, CEO der neuen SEC Consult America, Inc. und erster Ansprechpartner für Advisories betroffener Hersteller vor Ort.

Nach wie vor gilt: Wer große Ideen hat und mit seinen Produkten oder Services am Puls der Zeit sein will, geht ins Silicon Valley. Dort schlägt das Herz der IT-Industrie. Unternehmen wie Apple, Intel, Google, Facebook oder Tesla haben dort den Grundstock für ihren internationalen Erfolg gelegt und seither unzählige Start-ups inspiriert. Selbst die NASA betreibt im Silicon Valley ein Forschungszentrum. Mehr als 1.000 Unternehmen im Bereich der Halbleiter- und Computertechnik sind heute dort präsent. Im Zuge von Research-Projekten und Advisories hat das Team von IT-Security-Spezialisten des SEC Consult Vulnerability Labs regelmäßig mit Tech-Größen aus dem Silicon Valley zu tun. Grund genug für SEC Consult, exakt dorthin zu expandieren.