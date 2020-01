Bacher Systems ist ISO 27001 zertifiziert

Informationssicherheit durch weltweit einzigen Standard bestätigt. [...]

Bacher Systems zählt zu den wichtigsten Playern am heimischen IT-Markt und unterstützt seine Kunden als Denkpartner für IT-Security, Data Infrastructure und Data Analytics. Die Zertifizierung nach ISO 27001 war der nächste logische Schritt, um das Qualitäts- und Sicherheitsbewusstsein des Unternehmens auch nach außen sichtbar zu unterstreichen.

Weshalb hat Bacher Systems die Zertifizierung nach ISO 27001 angestrebt?

Ralf Zlabinger, Information Security Manager bei Bacher Systems begründet diese Entscheidung mit den Worten: „Wir wollten eine unabhängige Bewertung, um die Qualität unseres ISMS (Information Security Management Systems) auf den Prüfstand zu stellen. Die Zertifizierung nach ISO 27001 ist ein sichtbarer Nachweis dafür, dass wir in der Lage sind, Risiken der Informationssicherheit entsprechend zu begegnen, sie einzuschränken und damit die Verlässlichkeit und Sicherheit von Daten zu gewährleisten. Sie bestätigt den sehr hohen Sicherheitsstandard bei Bacher Systems. Denn wir können unseren Geschäftspartnern nur dann ein hohes Maß an Sicherheit in der Zusammenarbeit bieten, wenn wir an unsere eigene Sicherheit sehr strenge Maßstäbe anlegen und uns dabei an etablierte Normen und Standards halten. “

Was verändert sich dadurch für Kunden?

„In Zeiten zunehmender Cyber-Kriminalität wird der Schutz vertraulicher Daten vor Angriff, Missbrauch und Datenverlust für unsere Kunden immer wichtiger. Sie vertrauen zurecht darauf, dass wir ein hohes Maß an Sicherheit im Umgang mit ihren Daten an den Tag legen“, erklärt Geschäftsführer Manfred Köteles und fügt hinzu: „Wir können unseren Kunden nun einen international anerkannten Nachweis als verlässlicher Partner für Informationssicherheit bieten, womit deren interne Lieferantenbewertung erleichtert wird. Die Bestätigung, dass bei uns keinerlei Abweichungen festgestellt wurden, zeigt welch hohen Stellenwert die Informationssicherheit für unser Unternehmen auch bisher schon hatte.“

Was verändert sich dadurch für Bacher Systems?

Das bereits hohe Niveau, auf dem das Unternehmen die Informationssicherheit lebte, wurde durch die erfolgreiche Zertifizierung nochmals angehoben. Die Zertifizierung nach ISO 27001 bedingt regelmäßige Überprüfungen und auch interne Audits des ISMS, um dessen kontinuierliche Verbesserung nachhaltig sicherzustellen. „Damit wissen wir, dass unser ISMS effektiv arbeitet und auch das erforderliche Maß an Sicherheit bietet, um die Informationen in unserer Organisation zu schützen. Der anerkannte Standard ISO27001 erleichtert unseren Kunden, uns als vertrauenswürdigen Partner einzustufen.“, erläutert Ralf Zlabinger.