Best of Content Marketing-Awards in Wien: 67 Preisträger mit Gold ausgezeichnet

Österreich‐Premiere des BCM mit Vorträgen und Workshops u.a. von Audi, Microsoft ScaleUp, Vice, Coop, Quantcast und der Süddeutschen Zeitung. [...]

67 mal Gold, 183 mal Silber: Beim Best of Content Marketing (BCM), Europas größtem Event für Content Marketing, sind erstmals in Wien die begehrten BCMAwards verliehen worden. 67 Preisträger konnten sich über den begehrten BCM‐Würfel aus Stahl und Beton freuen. Veranstalter ist das Content Marketing Forum (CMF), der Unternehmensverband der führenden Content‐Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Mit 781 Unternehmensmedien, Mediensysteme, Kampagnen und Einzelbeiträge unterschiedlicher Medienformen erzielte der Best of Content Marketing 2018 einen neuen Einreicher‐Rekord.

„In den vergangenen 15 Jahren hat sich der Wettbewerb zum größten Award für Unternehmenskommunikation in Europa entwickelt“, erklärt Dr. Andreas Siefke, 1. Vorsitzender des CMF. Über 250 Unternehmen und Agenturen haben sich in diesem Jahr am Best of Content Marketing mit Einreichungen beteiligt. Die Ergebnisse des BCM Awards 2018 fließen erstmals in das Kreativranking der Marketing‐ Fachzeitung Horizont ein. „Wir freuen uns sehr, dass die BCM‐Teilnehmer mit einem Goldaward nun Punkte für das begehrte Ranking sammeln können“, so Dr. Andreas Siefke. „Für viele Agenturen aus den Bereichen Werbung, PR und Media, deren Beteiligung in den vergangenen Jahren kontinuierlich zunimmt, war dies offenbar eine zusätzliche Motivation für eine Teilnahme am BCM.“

Die Kategorien des Best of Content Marketing unterteilen sich in die Bereiche Customer, Internal, Campaign, Sales und Reporting, in denen jeweils nach Zielgruppen, Branchen und Medienformen unterschieden wird. Ausgezeichnet wurden beim BCM 2018 Unternehmensmedien über alle Kanäle und Zielgruppen hinweg: vom Corporate Video über Social‐Media‐Projekte bis hin zum klassischen Kundenmagazin. Eine der zentralen Kategorien ist der Bereich „Content‐Strategy“, in den die bisherigen Kategorien Content Impact und Content Distribution integriert wurden.



In Kombination mit der abendlichen Preisverleihung am 14. Juni 2018 fand tagsüber der internationale BCM‐Kongress in der Aula der Wissenschaften in Wien statt. Unter dem Schwerpunktthema „Künstliche Intelligenz im Content Marketing“ wurde der Kongress von Pam Didner mit ihrer Keynote „Humans vs. Machines: Is Content Marketing doomed?“ eröffnet, einer der bekanntesten Content‐Marketing‐Expertinnen der USA.