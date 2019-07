CCA & e-dialog feiern gelungene Premiere ihrer Zusammenarbeit

e-dialog lud alle Young Lions Teilnehmer der Kategorie “Digital” zum Networking-Event in ihr Wiener Büro. Als Sponsor schickte die Spezialagentur für Datadriven Marketing das Gewinnerteam im Juni nach Cannes. Um die grandiose Premiere gebührend zu feiern, wurde gestern auf der e-dialog Terrasse auf die Kooperation angestoßen. [...]

Am Montagabend lud e-dialog die Young Lions Teilnehmer der Kategorie “Digital” zum Austausch in gemütlicher Runde auf ihre Dachterrasse im 1. Bezirk ein. Unter dem Motto “Young Lions Chillout” standen persönliches Feedback des Auftraggebers e-dialog zu den Einreichungen und spannende Diskussionen auf dem Programm.

Nach der Begrüßung durch Gastgeber Siegfried Stepke, Gründer und CEO von e-dialog, wurden die Einreichungen in einer interaktiven Feedback Session mit e-dialog Expertin Veronika König, Head of Creative, und ihrem Team besprochen. Die Teilnehmer hatten im April das Briefing erhalten, eine digitale Strategie für e-dialog zu entwerfen, die innovative Technologien kreativ einsetzt.

„Wir waren von den zahlreichen originellen Ideen der Young Lions begeistert”, freut sich Siegfried Stepke. „Es ist uns ein Anliegen, dem Kreativnachwuchs karrierefördernde, internationale Wettbewerbsteilnahmen zu ermöglichen. Gleichzeitig verbessern wir gemeinsam mit dem Creativ Club Austria die Positionierung von Digital. Besser können wir uns als potenzieller Arbeitgeber nicht präsentieren.”

Das beste der 19 eingereichten Konzepte vertrat Österreich beim 66. Cannes Lions International Festival of Creativity. Ein weiteres Highlight des Abends waren daher die Einblicke des Digital-Gewinnerteams Katina Fitsch und Luca Müller aus Cannes: „Es war super sich in Cannes mit jungen Kreativen aus aller Welt messen und austauschen zu können. Wir danken dem CCA und natürlich unserem Sponsor e-dialog, der uns die Reise zum Cannes Lions Festival ermöglicht hat. Allen jungen Kreativen in Österreich können wir nur raten: Macht mit und traut euch was!”

Reinhard Schwarzinger, Creativ Club Austria-Geschäftsführer, zeigt sich von der Kooperation begeistert: „Das Cannes Lions International Festival of Creativity ist eine tolle Möglichkeit, sich von den weltweit Besten der Besten inspirieren zu lassen. Ohne Sponsoren wäre es dem CCA jedoch nicht möglich, Teams nach Cannes zu entsenden. Daher vielen Dank an e-dialog für das Sponsoring und die Unterstützung bei der Kategorie Digital”, betonte er am Montagabend im e-dialog Office.

Neben dem offiziellen Teil kam natürlich auch der gemütliche Part der Veranstaltung nicht zu kurz. e-dialog Experten, Young Lions & Mitglieder des Creativ Club Austria Vorstands stießen auf die produktive Zusammenarbeit an und ließen den Chillout-Abend bei e-dialog mit Drinks und Fingerfood auf der Dachterrasse gemeinsam ausklingen.

(c) Roland Rudolph

Über e-dialog

e-dialog ist Österreichs größte Spezialagentur für Datadriven Marketing mit umfassender Expertise in den Fachbereichen Programmatic Marketing, Search, Paid Social, Digital Analytics, User Experience, Conversion-Optimierung, Kreation, und E-Mail / Marketing Automation.

Sie ist Partner & Reseller der Google Marketing Platform und weiterer Tech Stacks. Die eigentümergeführte Agentur betreut Kunden in D-A-CH sowie CEE im datengetriebenen Marketing. Durch die langjährige Erfahrung in diesem Bereich werden Digital-Strategien kanalübergreifend umgesetzt.

Über den Creativ Club Austria

Seit seiner Gründung im Jahr 1972 ist der Creativ Club Austria das Sprachrohr und die Plattform der heimischen Kreativbranche. Mit der CCA-Venus veranstaltet er den wichtigsten Kreativ-Award des Landes, der Leistungen sichtbar macht und im Dialog mit der gesamten Branche Standards definiert.

Seit 2016 veranstaltet der Creativ Club Austria in Zusammenarbeit mit der ORF-Enterprise als Festivalrepräsentanz die Young Lions Competition Austria für das Cannes Lions International Festival of Creativity und fördert damit den heimischen Nachwuchs im globalen Wettbewerb.