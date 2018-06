conova Solutions Day 2018: IT-Trends direkt von Experten

Welche Vorteile der Einsatz von Containertechnologien für Unternehmen bringt, wie Backups einfach, verschlüsselt und sicher in die conova Rechenzentren übertragen werden können und welche Vorteile SD-WAN bringt, waren Fragestellungen, die im Fokus der diesjährigen Fachveranstaltung standen. [...]

Franz Theisen und Bernhard Sturm von Red Hat Österreich zeigten in einer spannenden Live-Demo, wie einfach mithilfe von Containern und Orchestrierungslösungen eine neu entwickelte Applikation produktionsnah getestet und in den Livebetrieb übernommen werden kann. Diese innovative Lösung stellt conova ihren Kunden ab sofort zur Verfügung.

Kurt Kirchberger von Barracuda Networks gab anschließend einen guten Einblick in die Vorteile von SD-WAN Technologien. Durch den Einsatz von hybriden WAN-Architekturen können Unternehmen die zunehmende Anzahl von Anwendungen, die über das Unternehmensnetzwerk laufen, verwalten. Dadurch erhalten Unternehmen eine noch sicherere und zuverlässigere Konnektivität.

Pascal Sethaler von Veeam Software, Marktführer für die Verfügbarkeit von Daten in Multi-Cloud-Umgebungen zeigte im zweiten Teil der Vorträge die Vorteile eines externen Backups auf. Unternehmen können kritische Daten sicher und verschlüsselt in die conova Rechenzentren übertragen. Das bringt zwei große Vorteile: Unternehmen können im Desaster-Fall auf ihre Daten an einem externen Backupstandort zugreifen und erfüllen gleichzeitig geforderte Compliance Richtlinien. Als weiteres Highlight gab Wolfgang Huber, IT-Leiter von Sport Bründl, Einblicke in dessen IT-Welt und zeigte den Gästen in einem Best Practice Beispiel, welche Lösung gemeinsam mit den Spezialisten der conova umgesetzt wurde. „Es ist schön zu sehen, dass sich unser S-Day über die Jahre zu einem Fixpunkt in der Salzburger IT-Szene etabliert hat. Mit den Produktneuheiten aus dem Hause conova – wie die beiden Produkte TopBackup Cloud Connect und TopContainer – bleiben wir am Puls der Zeit und können die aktuellen Anforderungen unserer Kunden bestmöglich erfüllen“, zeigt sich Gerhard Haider, Geschäftsführer von conova, zufrieden. Den Abend ließen die Gäste bei einem gemeinsamen Abendessen und anschließender Führung durch die Stiegl Biererlebniswelt ausklingen.