Doppelte Auszeichnung für Cloudera

Cloudera, Inc., gewann vor kurzem nicht nur einen, sondern gleich zwei Preise. Sowohl in Sachen Zukunftsorientierung als auch in Kundenzufriedenheit konnte das Unternehmen überzeugen. [...]

Die für die Cloud optimierte Plattform für Machine Learning und Analysen, ist auf Basis von Kundenbewertungen in den 2018er Gartner Peer Insights Customers‘ Choice for Data Management Solutions for Analytics aufgenommen worden. Außerdem erhielt Cloudera bei den Big Data Excellence Awards die Auszeichnung als „Big Data Technology Provider of the Year“.

„Der Markt für Data-Warehouse-Lösungen stagniert bereits viel zu lange, daher sind Unternehmen nicht mehr in der Lage, verwertbare Informationen aus ihren Daten zu ziehen,“ erläutert Anupam Singh, GM of Analytics and Data Warehousing bei Cloudera. „Unsere Kunden sehen beispiellose Datenmengen, die von herkömmlichen Data-Warehouse–Plattformen nicht mehr bewältigt werden können. Bei Cloudera profitieren sie nicht nur von der enormen Skalierbarkeit unseres Data Warehouses, sondern auch von mehr Flexibilität durch Self-Service-Analysen. Dadurch kommen sie bei ihrer digitalen Transformation einen großen Schritt voran.“

Bei der „Gartner Peer Insights Customers‘ Choice“ werden Anbieter von verifizierten, professionellen Endnutzern bewertet. Dabei werden sowohl die Anzahl der Bewertungen durch Endnutzer als auch die Gesamtbewertungen einbezogen. Um bei der Wahl berücksichtigt zu werden, müssen Anbieter mindestens 50 veröffentlichte Bewertungen mit einer durchschnittlichen Gesamtbewertung von 4,2 Sternen oder mehr innerhalb der zwölfmonatigen Einsendefrist gesammelt haben.