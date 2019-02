Novomatic: Erneut ausgezeichnet als „Casino Supplier of the Year“

Bei den Global Gaming Awards in London erhielt NOVOMATIC zum zweiten Mal in der Kategorie "Casino Supplier of the Year" die goldene Medaille. [...]

Seriensieg bei der Vergabe des Global Gaming Awards am Rande der weltgrößten Glücksspielmesse ICE Totally Gaming. Bereits zum zweiten Mal wird NOVOMATIC mit dem ersten Platz als „Casino Supplier of the Year“ ausgezeichnet. „Wir betreiben weltweit rund 2.100 elektronische Automatencasinos und Spielbanken und haben 28 Technologiezentren in 16 Ländern. Dadurch können wir unsere Produkte in eigenen Casinos testen und sowohl auf Branchenentwicklungen, als auch auf Wünsche internationaler Kunden schneller eingehen und neue Lösungen anbieten. Der erste Platz bestätigt, dass wir hochprofessionelle Arbeit leisten und das auch von anerkannten Branchenkennern so wahrgenommen wird“, freut sich NOVOMATIC-Vorstandsvorsitzender Mag. Harald Neumann.

Seit 2014 prämieren die Global Gaming Awards besondere Meilensteine und Errungenschaften in der Gaming-Branche des vorangegangenen Jahres. Nach vier erfolgreichen Jahren in Las Vegas wurden nun zum zweiten Mal in Folge die Global Gaming Awards in London während der ICE vergeben.

Die NOVOMATIC AG wurde im Segment „Casino Supplier of the Year“ für ihre Leistungen als international verlässlicher und innovativer Technologielieferant ausgezeichnet.

Dieser prestigeträchtige Preis wird in insgesamt 16 Kategorien vergeben und zeichnet Unternehmen für ihre Produkt- und Dienstleistungsinnovationen aus. Die Jury, bestehend aus 50 der weltweit führenden Branchenexperten, wählt dabei die Gewinner aus 165 nominierten Kandidaten. Nicht ohne Grund zählt dieser Award zu den fairsten und seriösesten der gesamten Gaming-Branche, denn jede Stimme wird vom weltweit größten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG geprüft und unabhängig vergeben.