Bacher Systems spendet EUR 10.000,- für das Kinderhilfswerk. [...]

Bacher Systems zählt zu den wichtigsten Playern am heimischen IT-Markt. Das Unternehmen lebt mITverantwortung und unterstützt seine Kunden bei IT-Security, Data Infrastructure und Data Analytics. Verantwortung wird jedoch nicht nur in Kundenbeziehungen und in Bezug auf Rahmenbedingungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelebt. Die Unternehmensleitung legt großen Wert darauf, sich sozial zu engagieren und so wurde dem Kinderhilfswerk eine namhafte Weihnachtsspende überreicht.

Soziales Engagement

Weihnachtsspende statt Kundengeschenke – das ist auch heuer wieder das Motto für das soziale Engagement von Bacher Systems. Jedes Jahr stimmen die Mitarbeiter über ein Sozialprojekt ab, das mit einer großzügigen Weihnachtsspende unterstützt wird. „Uns geht es sehr gut – aber das ist keine Selbstverständlichkeit für alle in unserer Gesellschaft. Deshalb möchten wir andere unterstützen, auch fröhliche Weihnachten feiern zu können“, begründet Geschäftsführer Manfred Köteles das Engagement von Bacher Systems.

Kinderhilfswerk

Das Kinderhilfswerk widmet sich seit über 20 Jahren österreichweit der Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Form von Beratung, Begleitung, Therapie, Präventionsprojekten, Reitpädagogik und erlebnispädagogischen Veranstaltungen. „Wenn wir heute in die psychische Gesundheit junger Menschen investieren, verändern wir nachhaltig die Welt von morgen“, erklärt Peter Begsteiger, der Geschäftsführer des Kinderhilfswerks und ergänzt „Deshalb unterstützen immer mehr Unternehmen das Kinderhilfswerk, was für einen Verein, der sich nur von Spenden und Mitgliedsbeiträgen ohne staatliche Förderungen finanziert, sehr wichtig ist. Wir vom Kinderhilfswerk-Team freuen uns sehr über diese wirklich wertvolle Unterstützung unserer Arbeit.“ Die Auszeichnung mit dem Spendengütesiegel bringt Unternehmen die Gewissheit, dass die Unterstützung tatsächlich benachteiligten Kindern in Österreich zugutekommt.

Weitere Informationen zum Kinderhilfswerk: www.kinderhilfswerk.at