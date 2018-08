Zum 25. Mal die TOP 100 ausgezeichnet

Am 29. Juni 2018 wurden die TOP 100 geehrt. Die Unternehmen unterzogen sich zuvor der unabhängigen wissenschaftlichen Analyse. [...]

In der 25. Runde des Innovationswettbewerbs TOP 100 sichtete die wissenschaftliche Leitung im Auftrag von compamedia 471 Bewerbungen von mittelständischen Unternehmen. Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien und sein Team legten dabei rund 100 Parameter als Prüfkriterien an, gegliedert in die Bewertungskategorien „Innovative Prozesse und Organisation“, „Innovationsklima“ (Einbindung der Mitarbeiter), „Innovationsförderndes Top-Management“, „Außenorientierung/Open Innovation“ und „Innovationserfolg“. 288 Unternehmen waren erfolgreich und erhalten in diesem Jahr in drei Größenklassen das TOP 100-Siegel (max. 100 pro GK).

„Es ist unglaublich faszinierend, wie die TOP 100-Unternehmen Herausforderungen angehen. Sie sind es, die mit ihrer Kreativität, Entschlossenheit und Kühnheit das schaffen, was wir als Gesellschaft brauchen: neuartige Lösungen für Probleme und in der Folge Wohlstand, Wachstum und Beschäftigung“, sagt Franke anlässlich der Ehrung der Unternehmen.

Der Mentor von TOP 100, Ranga Yogeshwar, zeigt sich ebenfalls beeindruckt: „Die TOP 100 sind mittelständische Unternehmer, die sich auf das Wagnis des Wandels einlassen und sich nicht davor fürchten, Altes loszulassen. Menschen, die keine Angst haben vor dem Neuen, sondern den Wandel begrüßen. Entrepreneure, deren Betriebe stabil und erfolgreich bleiben, gerade weil sie sich permanent verändern.“

Die Ausnahmestellung der Top-Innovatoren illustrieren auch Zahlen der diesjährigen TOP 100-Runde: Unter den Ausgezeichneten sind 120 Weltmarkt- bzw. nationale Marktführer. In den vergangenen drei Jahren meldeten alle Top-Innovatoren zusammen 4.511 Patente an. Ihr Umsatzwachstum in den vorangehenden drei Jahren lag 21,1 Prozentpunkte über dem Wachstum ihrer jeweiligen Branche. Dabei erzielten sie zuletzt 40 Prozent ihres Umsatzes mit Marktneuheiten und innovativen Verbesserungen. Diese Bilanz macht die Unternehmen zu Job-Motoren: Zwischen 2017 und 2019 entstehen bei ihnen rund 14.000 neue Arbeitsplätze.

In jeder der drei Größenklassen kamen die drei Bestplatzierten in die Sonderausscheidung um Platz 1. Sie wurden von der wissenschaftlichen Leitung besucht, die vor Ort recherchierte. Anhand aller Informationen entschied die TOP 100-Jury über die Gesamtsieger, die „Innovatoren des Jahres“. In diesem Jahr stehen folgende Unternehmen in ihren Größenklassen auf den Plätzen 1 bis 3:

Größenklasse der Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern:

1) NEBUMA GmbH, 66123 Saarbrücken

2) GIF-Entwicklungsgesellschaft mbH, 52477 Alsdorf

3) 3D GENERATION GmbH, 44135 Dortmund

Größenklasse der Unternehmen mit 51 bis 200 Mitarbeitern:

1) NanoTemper Technologies GmbH, 81369 München

2) sovanta AG, 69115 Heidelberg

3) JA-Gastechnology GmbH, 30938 Burgwedel

Größenklasse der Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern:

1) Peter Huber Kältemaschinenbau AG, 77656 Offenburg

2) CAS Software AG, 76131 Karlsruhe

3) FFG FINANZCHECK Finanzportale GmbH, 22765 Hamburg