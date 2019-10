Sichere Zusammenarbeit in der Cloud

Box und Adobe haben ihre Pläne zur tiefgreifenden Integration von Adobe Acrobat PDF und E-Signatur-Tools in Box präsentiert. Die neuen Integrationen verbinden Workflows zur Zusammenarbeit für Unternehmen nahtlos, wodurch das Arbeiten mit digitalen Dokumenten in der Cloud noch einfacher und sicherer werden soll. [...]

„Moderne Unternehmen müssen sicher unternehmensübergreifend zusammenarbeiten – mit Mitarbeitern, Kunden und Partnern in jedem Bereich ihres Unternehmens“, sagt Jeetu Patel, Chief Product Officer bei Box. „Mit unseren neuen Integrationsmöglichkeiten für Adobe Acrobat–Tools können Unternehmen vollständig in der Cloud arbeiten. Geschäftskritische Prozesse, wie das Überprüfen, Genehmigen und elektronische Unterzeichnen von Verträgen oder die Zusammenarbeit bei vertraulichen Produktdesigns, werden dadurch vereinfacht und sicher. Keine Probleme mehr bei der Versionskontrolle, kein Herunterladen mehr von Dateien auf den Desktop. Nur eine rundum einfache, sichere und leistungsstarke Zusammenarbeit.“

Gemeinsames Arbeiten

„Adobe und Box verfolgen die gemeinsame Vision einer einfachen und modernen Arbeitsweise – egal ob im Büro oder unterwegs“, so Ashley Still, Vice President und General Manager für Digital Media bei Adobe. „Durch die Integration von Adobe PDF und E-Signatur-Tools in Box können unsere gemeinsamen Kunden nahtlos mit ihren Milliarden gespeicherten PDF–Dokumenten arbeiten, ohne Anwendungen öffnen oder wechseln zu müssen.“

Seit 2016 ermöglichen es Box und Adobe ihren Benutzern,auf PDF-Dateien zuzugreifen, diese zu bearbeiten und alle damit verbundenen Aufgaben und Workflows abzuschließen. Dank der neuen Integration von Adobe Acrobat in Box können Benutzer, PDF-Dateien aus Box direkt und nahtlos in ihrem webbasierten Acrobat Reader öffnen und auf wichtige PDF– und E-Signatur-Tools zugreifen, um ihre Workflows orts- und geräteunabhängig abzuschließen.



Sämtliche mit Adobe Acrobat-Tools ausgeführten Arbeiten werden auch in Box gespeichert, wobei alle Versionen eines Dokuments gespeichert werden. So wird es noch einfacher, eine Datei und die dazugehörigen Workflows direkt in Box freizugeben und gemeinsam daran zu arbeiten. Die Integrationen von Box und Adobe werden im nächsten Jahr erhältlich sein.