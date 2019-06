Siebenstelliges Investment für Txture

Txture, Anbieter einer Software-Plattform zur Analyse und Cloud-Transformation globaler IT-Landschaften, hat von red-stars ein siebenstelliges Investment erhalten. Mit dem Wachstumskapital sollen die Bereiche Sales, Marketing und Partnerschaften mit IT-Beratungshäusern weltweit ausgebaut werden. [...]

Großunternehmen sind immer stärkerem Druck ausgesetzt, IT–Kosten zu senken und gleichzeitig Produkte und Dienstleistungen stets rascher an die sich verändernden Marktanforderungen anzupassen. Um diese Ziele zu erreichen, migrieren immer mehr Unternehmen ihre IT in die Cloud. Das verspricht Kostentransparenz und Agilität bei der Entwicklung neuer Produkte.

„Bei der Transformation stehen die Unternehmen vor der äußerst schwierigen Aufgabe der Analyse der vorhandenen IT-Landschaft aus technischer, aber vor allem auch aus Geschäfts- und Compliance-Sicht“, erklärt Matthias Farwick, CEO von Txture. „Hier setzen wir mit unserer IT-Transformationsplattform an. Sie ermöglicht es Kunden und Partnern, die Migration in die Cloud viel schneller, kostengünstiger und mit extrem reduziertem Risiko voranzutreiben“, so Farwick weiter.

Txture automatisiert die Analyse der Applikationslandschaft und deren Eignung zur Transformation in die Cloud. Dabei werden nicht nur die technische Machbarkeit, sondern auch kommerzielle und rechtliche Aspekte in Betracht gezogen. Kern der Plattform ist die intelligente Cloud-Wissensbasis, die automatisierte Pläne für die Transformation erstellt. Kunden profitieren zusätzlich vom langfristigen Einsatz von Txture, da die Plattform die stark verteilte, „hybride“ IT-Landschaft transparent macht, Planbarkeit schafft, IT-Risiken minimiert und Auditierbarkeit sicherstellt.

Aufbau von Partnerschaften

Das frische Kapital ermöglicht Txture, den globalen „Journey to the Cloud“-Markt noch stärker zu durchdringen. Im Fokus stehen der Aufbau von Partnerschaften mit weltweit operierenden IT-Beratungsunternehmen, um den Marktzugang wesentlich zu erweitern, sowie die zügige Weiterentwicklung der Plattform. red-stars unterstützt Txture maßgeblich in den Bereichen „go-to-market“ und beim Zugang zu großen Key-Accounts und Partnern sowie in Rechtsfragen und bei der Organisationsentwicklung.

Txture ist als IT–Management-Werkzeug bereits bei globalen Unternehmen im Bereich Financial Services, Insurance, Government und bei Mittelständlern in der DACH-Region im Einsatz. In Transformationsprojekten arbeitet Txture erfolgreich mit namhaften und global operierenden IT-Beratungsunternehmen zusammen.