Silicon Alps bringt internationale High Tech-Szene nach Graz

Von 25. bis 27. März findet in Graz zum ersten Mal der #LetsCluster Summit statt. Veranstaltet wird das Event vom Technologie- und Innovationscluster Silicon Alps und soll den Süden Österreichs ins Rampenlicht stellen. [...]

„Ein wesentliches Ziel von #LetsCluster ist es, sich als europäische High-Tech Plattform zwischen USA und Asien nachhaltig zu positionieren“, sagt Christian Philipp, Director of Marketing and Communication Silicon Alps. Inhaltlicher Fokus sind laut Philipp vier Themenblöcke, die sich damit auseinandersetzen wie die Menschheit in Zukunft leben wird: Smart Health, Smart Mobility, Smart Manufacturing und Smart Home.

LetsCluster soll IT-Experten aus ganz Europa zusammenbringhen, um sich auszutauschen und zu vernetzen. „Bereits im Vorfeld hat Silicon Alps eine Reihe von erfolgreichen Eventformaten entwickelt, die der Vernetzung der Mikroelektronikbranche in Kärnten und der Steiermark dienen. Diese Events genießen einen hohen Stellenwert und erfahren großen Zuspruch innerhalb der Branche“, so Philipp. Mit acht Side Events und einer HighTech Expo mit 50 Ausstellern werden insgesamt 600 na­tionale und internationale Teilnehmer erwartet. Organisationen und Unternehmen wie Infineon, Intel, NXP, LITEON, NIO, TDK, T-mobile AT&s, AVL, flex und Lam Research gestalten #LetsCluster mit einer Reihe an Programmpunkten.

Neben dem Open-Innovation Day (Präsentationen innovativer Ideen im Bereich Human-Machine-Interfaces, HMI), einem Treffen der Silicon Europe Allianz, einem Hackathon, dem DeepTech4Good, ein EU-Programm, dass Startups dabei unterstützt, möglichst rasch auf internationalem Parkett agieren und Investoren finden zu können, bietet das Event weitere Möglichkeiten des Get-together und ein B2B Matchmaking, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Präsidentschaft von Silicon Alps des Meta Clusters Silicon Europe in 2019, soll zudem weitere Möglichkeiten Europäische Player in die Region bringen.

HighTech-Leader Kärnten und Steiermark

„Im Laufe der vergangen Jahre hat sich der Süden Österreichs zu einem Hotspot für Technologie, fortschrittliche Lösungen und Forschung entwickelt“, so Philipp, und: „Wir wollen Menschen und Organisationen zusammen bringen, um den Status der Electronic Based Systems-Industrie in Europa zu steigern. Gemeinsam mit über 115 Kooperationspartnern machen wir Österreich wettbewerbsfähiger und treiben die Innovationsleistung an“.

Silicon Alps richtet sich aber auch an Unternehmen in anderen Bundesländern sowie den oberadriatischen Raum, also Italien, Slowenien und Kroatien. „Die Lage des Clusters im Herzen Europas ist dafür mehr als prädestiniert. Europa hat das Thema Digitalisierung generell zu wenig besetzt. Da ist noch viel Luft nach oben“, so Philipp.