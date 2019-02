Smartphone-Nutzung weltweit wächst

In vielen Ländern nimmt die Nutzung von Smartphones zu, wie eine aktuelle Studie des Pew Research Center zeigt. Weltmeister ist dabei Südkorea. [...]

Die Nutzung von http://data.wordlift.io/wl0550/entity/smartphone">Smartphones wächst laut einer http://data.wordlift.io/wl0550/entity/fallstudie">Studie in vielen Ländern, allerdings gibt es noch immer Unterschiede – sowohl zwischen als auch innerhalb einzelner Nationen. Das ergab eine Untersuchung des US-Instituts Pew Research Center, das im vergangenen Sommer mehr als 30’000 Erwachsene in 27 Ländern (aber nicht in der http://data.wordlift.io/wl0550/entity/schweiz">Schweiz) befragt hat.

An der Spitze steht demnach Südkorea mit einer hundertprozentigen Auslastung an Mobiltelefonen. So nutzen in dem asiatischen Land 95 Prozent der Befragten ein http://data.wordlift.io/wl0550/entity/smartphone">Smartphone und 5 Prozent ein nicht internetfähiges Handy. Dahinter folgen Israel (88 Prozent http://data.wordlift.io/wl0550/entity/smartphone">Smartphone, 10 Prozent Handy und 2 Prozent kein mobiles Telefon) sowie die Niederlande (87/11/2).In http://data.wordlift.io/wl0550/entity/deutschland">Deutschland, das bei der Untersuchung auf dem achten Platz landete, gaben mehr als drei Viertel der Befragten (78 Prozent) an, ein http://data.wordlift.io/wl0550/entity/smartphone">Smartphone zu besitzen, 16 Prozent verwenden ein herkömmliches Handy und 6 Prozent gar kein mobiles Telefon. Unter den Industrienationen fällt Kanada aus der Reihe, wo immerhin 25 Prozent gar kein Mobiltelefon besitzen.

Bei den neun untersuchten Schwellen- und Entwicklungsländern liegen Südafrika (60/33/6) und Brasilien vorne (60/23/17). Das Schlusslicht bildet Indien. Dort nutzen knapp ein Viertel (24 Prozent) ein http://data.wordlift.io/wl0550/entity/smartphone">Smartphone, 40 Prozent ein nicht internetfähiges Handy und 35 Prozent besitzen gar kein Mobiltelefon.

Was kaum erstaunen mag – und auch in dieser http://data.wordlift.io/wl0550/entity/fallstudie">Studie herauskam: Generell sind vor allem jüngere und gut ausgebildete Menschen digital aktiv. Bei den älteren Befragten (über 50 Jahren) kann die Nutzung aber auch in den Industrienationen variieren: So besitzen 91 Prozent der älteren Südkoreaner, aber nur gut ein Viertel der älteren Russen ein http://data.wordlift.io/wl0550/entity/smartphone">Smartphone.

Die Untersuchung ergab, dass die Internetnutzung in vielen Industrieländern schon seit einigen Jahren weitverbreitet ist. In http://data.wordlift.io/wl0550/entity/deutschland">Deutschland gab im Frühling 2018 fast jeder neunte Befragte (87 Prozent) an, online zu gehen. Ein Jahr zuvor waren es 85 Prozent.